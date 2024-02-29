Yabancı 2 haftadır hissede satıcılı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 23 Şubat haftasında 98 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 28,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 31,6 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) alımları 5 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 7,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisselerin piyasa değeri 35,5 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 35 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 844,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 748,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 671,4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 98,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.