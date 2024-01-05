Yabancı aralıksız 9 haftadır hisse alıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Aralık haftasında 39,9 milyon dolar hisse alışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 5,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 18,5 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları 4,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisselerin piyasa değeri 29,54 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 536,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 637,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 719,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 692,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 56,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.