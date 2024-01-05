Döviz mevduatı 1,5 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 177 milyar 204,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Aralık ile sona eren haftada 176 milyar 156,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 693,70 milyon dolar artarak 102 milyar 148,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 741,80 milyon dolar azalarak 74 milyar 8,10 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 352 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 505 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 857 milyon dolar düşüş gösterdi.