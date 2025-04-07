Yabancıdan son yılların en sert satışı!

HABER MERKEZİ

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri 28 Mart haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinde son yılların en sert satışına imza attıklarını ortaya koydu.

Eylül 2020’den bu yana Merkez Bankası verilerine göre 28 Mart haftasında hisse senedinde yabancının net satışı 651.88 milyon dolar, tahvilde ise 2 milyar 388 milyon dolar oldu. Böylece 3 milyar 40 milyon dolar ile hisse ve tahvilde net çıkış rekor kırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla yabancı yatırımcı TL varlıklardan çıkışını hızlandırdı.

Yabancı yatırımcıların 21 Mart haftasında yüzde 10,03 olan toplam tahvil stokundaki payı 1.5 puan birden gerileyerek yüzde 8,56'ya indi. Böylece tahvil stokunda yabancı payı Eylül 2024'teki seviyesine geriledi.

19 Mart sonrası tahvilde yabancının net çıkışı 2.8 milyar doları, hissede ise 1 milyar doları aştı. Toplam iki haftada yabancının satışları 3.9 milyar doları aşarak 4 milyar dolara dayandı.