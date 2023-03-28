Yapı Kredi hızlandırma programı, KOBİ'lere odaklanıyor

Yapı Kredi'nin, Fast FRWRD Hızlandırma Programı'na dâhil olan tüm girişimler, ekosistemdeki öncü isimlerden mentorluk alma ve Yapı Kredi’nin ağı içerisinde yer alan ekosistemin önde gelen melek yatırımcı, yatırım ağı ve VC’leriyle yatırımcı eşleştirmelerine dâhil olma fırsatına sahip oluyor.

Aynı zamanda program kapsamında girişimlerini büyütmeye yardımcı olacak eğitimlere, seminerlere ve masterclasslara katılabiliyorlar. Yapı Kredi ve program partnerlerinin sağladığı destekleri de girişimlerle buluşturan Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın yürütücüsü Invexen olurken, programın partnerleri arasında birçok ekosistem paydaşı ve yatırımcı yer alıyor.

Girişimcilik ekosistemini destekliyoruz

Yapı Kredi olarak inovasyonu ve girişimciliği çok önemsediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yapı Kredi olarak bir teknoloji şirketi gibi fikirleri inovasyona dönüştürüyoruz. İnovasyona verdiğimiz önemin en büyük göstergelerinden olan Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın yeni döneminde bu kez KOBİ’lere yönelik hizmet geliştiren girişimcileri mercek altına alacağız. KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışma yapan startup’lara destek olarak, KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunmayı ve onların hayatlarına dokunmayı amaçlıyoruz.

Bu anlamda sektöre dinamizm ve değer katan startup’ların, değişen müşteri beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmetler ortaya koyma becerilerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki inovasyon kültürünü geliştirmek adına Yapı Kredi Fast FRWRD programını çok kıymetli buluyoruz. Yapı Kredi Fast FRWRD programında girişimlere sağladığımız katkılarla ülkemizde girişimcilik ekosistemini beslemeyi ve ileri taşımayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışıyoruz.”