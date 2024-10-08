ABD iflas mahkemesi onayladı: FTX, müşterilerine geri ödeme yapacak



Kripto Borsası FTX'in iflas yeniden yapılanma planı mahkeme tarafından onaylandı. Böylece FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği iki yıllık süreçte sona yaklaşılmış oldu.

ABD İflas Yargıcı John Dorsey pazartesi günü yaptığı açıklamada, borsanın sorumluluğunu üstlenen danışmanlar tarafından formüle edilen bir teklif kapsamında FTX müşterilerine ödeme yapılmasını onaylayacağını söyledi.

Hissedarlara yapılacak ödemeler, federal hükümet tarafından el konulan fonlardan ve FTX kurucularının sahip olduğu Robinhood hisselerinin satışından elde edilen gelirlerden karşılanacak.

Mahkeme belgelerine göre, Haziran ayında şirketin 12,6 milyar doları bulunuyordu. FTX platformun tüm varlıkları satıldıktan sonra bu miktar 16,5 milyar dolara kadar çıkabilir.

Geri ödeme planları belirlenecek

FTX, henüz belirlenmemiş olan planın yürürlüğe girme tarihinden sonraki 60 gün içinde müşterilerinin yüzde 98'ine (borsada 50 bin dolar veya daha az tutarı olanlara) geri ödeme yapmayı planlıyor.

Müşterilere ödeme yapılmaya başlanmadan önce FTX'in bir sandık kurması ve parayı dağıtma sürecini denetlemesi için bir firma görevlendirmesi gerekiyor.

Öte yandan FTX, Bankman-Fried'in davası sırasında hükümetin el koyduğu 1 milyar dolar için ABD Adalet Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor. Normalde iflas işleminden para alamayacak olan FTX hissedarları, Adalet Bakanlığı tarafından el konulan fonlardan 230 milyon dolara kadar para alabilir.

Hissedarlar itiraz ediyor

Kripto fiyatlarının çok düşük seviyede olduğu ve FTX’in kaos içinde olduğu Kasım 2022’de alacakların yalnızca bir kısmının ödenebileceği düşünülüyordu. Ancak iflas sırasında müşterilerin beklentileri önemli ölçüde iyileşti.

Diğer taraftan, bazı FTX müşterileri planı eleştirdi. Çünkü iflas eden diğer platformların aksine geri ödemeler kripto yerine nakit olarak yapılacak. Bitcoin’in fiyatı 2022'nin sonlarından bu yana yaklaşık dört katına çıktığı için müşteriler zarar ettiklerini düşünüyor.