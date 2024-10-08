İkinci el araç piyasası hareketlendi! Sektörden taşıt kredisinde düzenleme çağrısı geldi

İkinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Yaklaşık 1,5 yıldır zor zamanlar geçiren ikinci elde satışlar durma noktasına gelmişti. Son 2 aydır otomotiv pazarında yaşanan hareketlilikle sıfır ile 2. el araçlarda fiyat makası da daraldı.

Faiz indirimleri ile otomotiv pazarına zam endişeşi sardı

Yaşanan hareketlilikte sıfır kilometre araçlarla ikinci el arasındaki fiyat makası gösteriliyor. Satışların hızlanmasındaki asıl sebep ise politika faizindeki olası düşüşle tüketicilerde fiyatların artabileceği endişesi taşıması olarak gösteriliyor. Otomotiv sektöründen kredi düzenlemesi çağrıları da yükseliyor.

Taşıt kredisinde vade ve peşinatlar ihtiyaçları karşılamaktan uzak

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, otomotiv piyasasına kredi musluklarının açılması konusunda çağrıda bulunarak yeni düzenlemelerin yapılmasının piyasadaki tedirginliği azaltabileceğini dikkat çekti. Erdem, “Türkiye’de satılan her 10 ikinci el araçtan 7’si krediyle satılır, var olan taşıt kredisi vade ve peşinatları, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Cari açığın artmasını önlemek adına sıfır kilometre araçlara kredi musluklarının kapalı olması anlaşılabilir” dedi.

Sektörden kredilerde düzenleme çağrıları yükseliyor

Pek çok kişinin otomobil alamadığını bu yüzden taşıt kredilerinden düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Erdem, “Sahada ikinci elde kredilerin tekrar açılması ve vade ile peşinat oranlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Tüketicilerin önemli bölümü otomobil satın alamıyor” diye konuştu.

Fiyatların daha da artacağı endişesi var

Okan Erdem, tüketicilerin yaşadığı sorunlara ve ihtiyaçlarına değindi. İkinci el otomobil pazarında hareketlenmenin tekrar başladığını kaydeden Erdem, tüketici nezdinde fiyatların artacağı düşüncesinin var olduğunu ifade etti.

Güncel taşıt kredileri tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamıyor

Pazarda halen en büyük sorunun kredi tarafında olduğunu söyleyen Okan Erdem, “Cari açığın artacağı endişesiyle sıfır kilometre araçlarda kredi musluklarının kapalı oluşu anlaşılabilir durum. Ancak ikinci el araçta kredi musluklarının açılmasına, vade ve peşinat tutarlarının da tekrar düzenlenmesine ihtiyaç görüyoruz. Tüketicilerimizin çok büyük bir bölümü otomobil satın alamıyor ki otomobil bir lüks değil, gündelik yaşamda artık herkesin sahip olmasını dilediğimiz bir taşıt. Kişi başına düşen otomobil sayısında da halen çok düşük bir seviyedeyiz. Politika faizindeki ilk indirimle birlikte pazarda hareketlenme artacaktır. Ancak odak noktamız yatırım amacıyla otomobil alanlar değil, gerçekten otomobile ihtiyacı olan vatandaşımız olmalı” dedi.