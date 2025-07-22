Bitcoin, ABD'deki son yasal düzenlemelerin desteği ile yükseliyor

Başkan Trump cuma günü, dolar gibi diğer varlıklara bağlı bir kripto para birimi olan sabit paralar için düzenleyici bir çerçeve sağlayan Genius Yasasını imzaladı.

Tickmill Group'tan Patrick Munnelly bir notunda, bunun “meşruiyetini artırmak için düzenleyici bir çerçeveyi savunan kripto sektörü için önemli bir zafer” olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi geçen hafta iki kripto tasarısını daha kabul etti. Buna dijital varlıklar için yeni bir piyasa yapısı oluşturan Netlik Yasası ve Fed'in yeni bir dijital para birimi çıkarmasını yasaklayan Anti-CBDC Gözetim Devleti Yasası da dahil.

Bitcoin yüzde 1 artışla 118.156 dolara yükseldi.