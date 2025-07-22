Dolar için yeni tahmin: Zayıflamaya devam edebilir

Insight Investment'tan Francesca Fornasari'ye göre, daha zayıf bir ekonomi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz indirimine gitmesinin önünü açabilir. Küresel rezerv para birimi olarak dolardan uzaklaşmanın devam etmesi de para birimi üzerinde baskı yaratacak. Ancak, ABD'nin politika görünümüne ilişkin belirsizlik ve para birimine karşı halihazırda genişletilmiş kısa satıcı bahisleri göz önüne alındığında, doların düşüşünün kademeli ve mütevazı olması bekleniyor.

DXY dolar endeksi pazartesi günü bir buçuk haftanın en düşük seviyesi olan 97,700'e ulaştıktan sonra 97,844 seviyesinde yatay seyrediyor.