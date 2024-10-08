3 binden fazla kişi güncel kaynak teknolojilerini yakından inceledi

MURAT KÜÇÜK

Dünyanın en büyük kaynak teknolojileri üreticilerinden ESAB’ın Türkiye distribütörü Özmetal, Avrupa’dan yola çıkan ve 20’den fazla ülkede 100’den fazla noktada ziyaretçilerini ağırlayan ESAB Demo Treyler’e 2 hafta boyunca ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde, 8 farklı lokasyonda düzenlenen organizasyonlara, 3 binden fazla kişi katıldı. 23 Eylül’de, Batı Karadeniz’de Türkiye turuna başlayan ESAB Demo Treyler; Erdemir, Eren Enerji ve Kardemir’den sonra sırası ile Konya, Ankara, Eskişehir ve Bursa’daki OSB’lerde, sektörün önde gelen firmaları ile buluştu. Etkinliklerde bir yandan ESAB’ın son teknoloji kaynak ürünleri ziyaretçilere sunulurken bir diğer yandan da kaynak uzmanları tarafından konferanslar verildi. Yanı sıra ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı. ESAB Demo Treyler’in Türkiye’deki son durağı 3-4 Ekim tarihlerinde açılışı yapılan ESAB Özmetal Tuzla Şubesi oldu.

“Gördüğümüz ilgi bizi memnun etti”

Türkiye’nin önde gelen demir çelik tesislerinde verdikleri sektör bazlı kaynak seminerlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden ESAB-Özmetal Bölge Satış Sorumlusu Ahmet Orhan, “Kaynak sektöründe birçok firma kalifiye personel eksikliğinden yakınıyor. Bize göre; yeterli eğitim ve ilgi ile kaynak personeli sorunları çözülebilir. Bu bilinçle ESAB Özmetal olarak bizler de faaliyetlerimizde eğitimi önceliyoruz. Bu organizasyonumuz da buna güzel bir örnektir. Çeşitli ülkelerden gelen kaynak uzmanlarının aktardığı bilgiler yoğun ilgi gördü. Öte yandan, çeşitli yerlerde düzenlenen organizasyonlara katılma fırsatı bulamayan firmaların ve kaynak ekiplerinin ayağına gitmiş olduk. Bu anlamda ESAB Demo Treyler’in gördüğü ilgi bizi memnun etti” dedi.