Binance CEO'sundan BtcTurk açıklaması: 5,3 milyon dolar donduruldu!

Şirket siber saldırı sonrası tüm kripto para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmuştu. Sabah saatlerinden itibaren ERC20 ağındaki kripto işlemlerinin yeniden aktif hale geldiği duyuruldu.

BtcTurk'ten yapılan üçüncü açıklamada, "Tüm ERC20 kriptoparaların ERC20 ağından yatırma ve çekme işlemleri açılmıştır. Siber saldırıya uğrayan kriptopara yatırma çekme işlemleri siber güvenlik ekiplerimizin detaylı çalışmaları tamamlanınca peyderpey açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BtcTurk dün yaptığı açıklamalarda sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve fonların büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu duyurmuştu. Ayrıca kullanıcı varlıklarının saldırıdan etkilenmeyeceği ifade edilmişti.

Ne kadar çalındığı belirsiz

BtcTurk 10 kripto para biriminin etkilendiği siber saldırılar nedeniyle çalınan kripto para miktarını açıklamadı. BtcTurk'un olası saldırılar için Güvence Fonu adı verilen bir bakiyesi bulunuyor. Şirket ortakları kayıpların karşılanması için kendi varlıklarından bu fona kaynak aktardı.

Binance CEO'su Richard Teng de X/Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve BtcTurk'e yardımcı olduklarını söyledi. Teng, şimdiye kadar çalınan fonlardan yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını açıkladı.