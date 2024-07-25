Binance yönetimi kripto düzenlemesinin ardından ilk kez konuştu

Türkiye topluluğu ile Çeşme'de buluşan Binance yönetim ekibi, kripto para borsalarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemesiyle iligli de açıklamalar yaptı.

Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan, yasal düzenlemenin de desteğiyle Türkiye'nin önünde Web3 ekosisteminde çok büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek İrlanda örneğini verdi. Conlan Türkiye'deki yasal düzenleme ile Türkiye'de henüz kripto para yatırımı yapmamış yüzde 80'i hedefleyeceklerini açıkladı.

Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez ise yasaklayıcı olmayan düzenlemeden mutlu olduklarını, en kısa sürede lisansları almak istediklerini söyledi. Dönmez, Binance TR'nin 2023 başında global bazda 50'nci sıradayken bugün 14'üncü sıraya yükselerek birçok global borsanın hacmini aştığını da belirtti.

Alaçatı'da gerçekleştirilen topluluk buluşmasında gazetecilerle de bir araya gelen Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan, Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez ve Binance Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan Türkiye'de yeni çıkan kripto paraları da kapsayan Sermaye Piyasası Kanunu'na ilişkin düzenleme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İkinci düzenlemeleri bekliyor ve lisans başvuruları için hazırlanıyoruz"

CNBC-e'nin aktardığına göre Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez, yapılan düzenlemeyi "Yasal çerçeveyi belirleyen önemli adımlardı ama aslında işin önemli kısmı ikinci düzenlemeler. İkinci düzenlemeleri bekliyor olacağız biz. Yasa bunu 6 ay içerisinde çıkarmayı taahhüt ediyor. Normalde akış şu olacak. Yasa koyucu ikinci düzenlemeleri belirleyecek. Bunları yayınlayacak. Oyuncular, lisans almak isteyenler, koşulları yerine getirip, kendilerini yüzde 100 uyumlu hale getirip bir lisan başvurusunda bulunacaklar. Bu bir süreç tabiii. Lisans başvuru süreci genelde de uzun bir süreçtir. Çoğunlukla da başvuran firmaların başvuru dosyalarının kalitesine bağlı olur bu süre. Hususi bir dosya teslim edildiğinde daha kısa sürer tabii. Burada belirleyici olan ana regülatör, sektörü regüle edecek olan ana regülatör SPK. Bu başvuruları da büyük ihtimal SPK değerlendirecek. Başarılı olan, layık görülenlere lisans verilecek ve lisanslı bir kuruluş olarak, faaliyetlerine zaten hali hazırda devam eden firmalarsa bunlar, bizim gibi mesela, faaliyetlerine lisanslı bir kuruluş olarak devam edecekler ya da henüz faaliyetlerine başlamamış firmalar ise lisanstan sonra faaliyetlerine başlayacaklar. Bizi bekleyen böyle bir süreç var. Üç aşağı beş yukarı bir yol gösteriyor tabiii ki. Ana çerçeveyi belirlemesi açısından önemli ve değerli. Bizim açımızdan kısıtlayıcı olmaması, yasaklayıcı bir kanun olmaması son derece değerli. Öncesinde gerek bizim gerek bütün sektörün paydaşlarının, kamudaki bütün diğer paydaşların aslında herkesin, kime değiyorsa, herkesin görüşlerinin alınması çok değerli bulduğumuz noktalardan biri. Biz bir taraftan faaliyetlerimize mevcut düzenlemelere uyumlu bir şekilde devam ederken bir taraftan da ikinci düzenlemeleri bekliyor olacağız. Sonrasında da başvuracağız. Umuyoruz amacımız da o en kısa zamanda lisansımızı alıp lisanslı bir kuruluş olarak devam etmek istiyoruz. Bu niye önemli? Binance Türkiye’nin ayrı bir platform olarak bir kullanıcı tabanı var. Adaptasyon çok yüksek. Dünyada da gitgide yükseliyor ama Türkiye’de çok yüksek bir adaptasyon oranı var. Duymuşsunuzdur belki, ben bazı rakamları yine tekrar edeyim; yatırımcılara sorulduğunda kripto varlıklara yatırım yapmış yatırımcıların, toplam yatırıcımlar içindeki payı yüzde 40. Türkiye için söylüyorum yüzde 40. Bu rakam 3 sene önce yüzde 16’ydı. Yani 3 senede iki kattan daha fazla artış göstermiş. İnanılmaz bir yükseliş ve bu daha da yüksek bir ivme ile devam edecektir bundan sonrasında. Hala çok büyük bir çoğunluğa aslında ulaşılamadı" sözleriyle değerlendirdi.

"Türkiye için kripto dünyasında çok büyük bir fırsat var"

Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan ise kripto para piyasalarının yeniden hareketlendiğini söylerken çok değil son 6 aya bakıldığında ekimde ayı piyasasının ortasında bulunulduğunu hatırlatıyor. "Binance olarak globalde çok önemli bir noktadayız. Şu an 200 milyon kullanıcıya ulaştık yakın zamanda. Küresel anlamda yüzde 6.8 penetrasyon oranına ulaşmış durumdayız. 500 milyondan fazla kullanıcıya denk geliyor bu globalde. Binance olarak bunun yüzde 15’i bizde bulunmakta, bu da bizim için çok önemli. Şu an 'Binance 2.0’a geçtik' diyoruz. Artık bundan sonra 1 milyar kullanıcıya nasıl ulaşabiliriz, bunun peşindeyiz. Bu da tabiii ki inovasyonlarla, yenilikçi ürün ve hizmetleri piyasaya sürmekle olabilecek bir şey. Bir yandan kullanıcı arayüzlerini geliştirirken bir yandan regülasyonlar, düzenlemeler konusu var. Bunlara da odaklanmamız gerekiyor. Bu çerçevede yeni ürünlerimizi, hizmetlerimizi inşa etmek niyetindeyiz." diyor.

"Türkiye’de inanılmaz bir adaptasyon olduğunu görüyoruz"

Amerika’daki kripto para penetrasyonu oranlarının yüzde 2-3 arasında değiştiğini söyleyen Conlan, orada daha geleneksel yatırım araçlarına yönelimin olduğunu fakat Bitcoin ETF’inin onaylanmasından sonra kripto paranın Amerikalı vatandaşlar ve tüm dünyadaki vatandaşlar için çok daha ana akım bir hale gelmiş olduğunu söylüyor. Düzenlemeler ve regülasyonlar konusuna da değinen Conlan durumu şöyle özetliyor: "Bazen tabii ki regülasyonlar dediğim zaman korkutucu veya istenmeyen bir şeymiş gibi algılanabiliyor ama biz Binance olarak 100 ülkeden fazla ülkede aktifiz şu anda. Lisanslar konusunda 18 farklı ülkede lisanlar mevcut. Başvurabileceğimiz böyle bir düzenleme olan tüm ülkelerde başvurduk. Türkiye’de de aynı şekilde olacak. Bu anlamda dördüncü en büyük kripto hacmine sahip ülke olarak Türkiye için de çok önemli bir fırsat var burada inovasyon anlamında. Yine adaptasyon konusunda Türkiye’de inanılmaz bir adaptasyon olduğunu biliyoruz görüyoruz. Bu anlamda Türkiye her zaman kriptoda dünya içinde ilk 3 veya 5 arasında olacaktır. Sadece tabii ki ticaret kripto varlıkların alımı satımı değil aynı zamanda büyük bir ekosistem bu, sadece kripto alıp satmaktan ibaret değil. Burada inovasyonlar, şirketler, kurulabilecek çeşitli yapılarla Türkiye bu anlamda inovasyonun da merkezi olabilir. Ben İrlandalı olduğum için şöyle bir örnek verebilirim; son 10-15 yılda 2008’den beri bu anlamda B2B şirketlerinin İrlanda’ya gelip, web 2 alanında nasıl İrlanda ekonomisini tamamen dönüştürdüğünü gördük. Şimdi Web 3’te Türkiye için böyle bir fırsat görebiliriz. Web 3 ekosisteminde kurulacak B2B veya diğer yapılarla çok büyük ekonomik fırsat ve dönüşüm görebiliriz önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye için."

"Yabancı borsalar yasaklanmıyor. Hala Türk müşteriler kaydolabilir"

Son düzenlemenin global borsalarla ilgili kısmı aslında Binance'ı hem yerelde bulunan Binance TR'si hem de global borsası Binance Global açısından da ilgilendiriyor. Düzenlemenin global ayak için ne ifade ettiği sorularına ise Dönmez yanıt veriyor: "Şunu söylüyor yeni yasa; şimdi ikiye ayıralım. Şu ana kadar yasa öncesi, ülkede faaliyet gösteren yabancı borsalar var, yerel borsalar var. Binance Türkiye’yi yerel borsa olarak kabul ederek söylüyorum bunu. Yerel borsalar bir lisans rejimine dahil, az önce açıkladığım gibi faaliyetlerine devam etmek istiyorlarsa mevcutlar, düzenlemeler çıktıktan sonra lisansa başvurmak ve lisans almak zorunda. Lisans alamadıysa, faaliyetlerini durdurmak zorunda. Yabancı borsalar yasaklanmıyor, faaliyetlerine devam edebilecekler mesela Türk müşterileri mi var, Türk müşterilerini tutmaya devam edebilirler. Yeni Türk müşteriler edinebilirler, isteyen Türk vatandaşları onlara üye olabilir ama yabancı borsalar bu saatten sonra, ki 3 aylık bir süre tanındı, 2 Ekim'den itibaren, Türk müşterilere yönelik bazı pazarlama faaliyetlerine devam edemeyecekler. Orada bazı sınırlamalar söz konusu."

Her coin listelemesi için SPK'dan izin mi alınacak?

Peki pratikte işleyiş nasıl olacak? SPK'nın özellikle hisse senedi piyasalarındaki regülasyon görevini dikkate aldığımızda asıl soru işareti şu: Örneğin Türkiye'de kurulu bir kripto para borsasına bir kirpto para projesi listeleneceği zaman buradaki onay süreci nasıl işleyecek? Her bir hisse senedinde olduğu gibi bir halka arz sirküleri düzenlenecek ve bu sirkülerler düzenleyici kurum olan SPK'dan tek tek onay mı alacak? Ayda birkaç hisse senedi halka arzında rahatlıkla işleyen bu sistem her ay onlarca coin listelendiği bir ekosistemde nasıl işleyebilir?

Mücahit Dönmez'e soruyoruz bunu. Dönmez'in yanıtı şöyle oluyo: "Henüz şunu bilmiyoruz, Binance Türkiye lisanslı bir kuruluş olduktan sonra yeni bir listeleme yapmak istediğinde SPK’dan bir onay mı alacak? Bu Binance Türkiye’ye özel bir soru değil aslında. Bütün lisanslı kuruluşlar için bu ya böyle olacak, bilmiyoruz, ya da ki benim tahminim, her borsanın listeleme usul ve esaslarını yazılı olarak belirleyip, sunmuş olması gerekecek. SPK bunları onlaylayacak. Global borsalar az önce dediğim gibi yasaklanmayacak. Bunu zaten kanun açıkça söylüyor. Orada global borsaların Türkiye’deki faaliyetleri, Türk müşterilerine yönelik pazarlama faaliyetlerinde bazı sınırlamalar olacak. Mesela nedir, 'Türkçe internet sitesi kuramazsın. Burada bir iş yeri açamazsın' diyor gibi, bunu da açık açık yazmış. Üç madde olarak yazıyor kanunda. Bunların dışında, uluslararası literatürde bu Reverse Solicitation diye geçer. Reverse Solicitation olarak aslında sınırlı olarak müsaade ediliyor. Yani şu demek, herhangi bir kullanıcı, Binance ile sınırlı değil bu, bir global borsaya kullanıcı olmak isterse, olabilir. Kendisi gider uygulamayı indirir telefondan, üye olur, üyelik sürecini tamamlar ve üye olur, bunda bir sakınca yok. Ama kanunun yasakladığı şey şu, kanun yabancı borsalara diyor ki, sen hedefleyerek kendin gitme, yani sen potansiyel müşterinin kapısını çalma, o senin kapını çalıyorsa aç. Kabaca bu şekilde özetlemiş olayım. Dolayısıyla bir yasaklama söz konusu değil ama bir sınırlama var. Biz bu yaklaşımı da sınırlayıcı olmayan bir yaklaşım olarak görüyoruz çünkü farklı farklı ülkelerde çok daha kısıtlayıcı hatta yasaklayıcı düzenlemeler yazıldığını görüyoruz duyuyoruz zaman zaman.

Binance TR - Binance Global arasında varlık transferlerinde kısıtlama olacak mı?

Bir diğer soru ise Binance özelinde. hem Binance TR hem de Binance Global siteleri olan bir kurum olarak, iki borsa arasında varlık transferinde bir kısıtlama görülebilir mi?

Dönmez, Binance Türkiye’den Binance Global’e ya da tam tersi transferler için her iki tarafta da hesabınız varsa, yine Binance Global ile sınırlı değil, yabancı bir borsada hesabınız varsa, buradaki herhangi yerel bir borsadan ya da kendi cüzdanınızdan fark etmez, yapacağınız transferlerde herhangi bir kısıtlama olmayacağını söylüyor. Hatta örnek veriyor: Binance Global’de bir hesabınız var, Binance Global’e bir kripto varlık transferi yapabilmeniz için burada başka bir borsadaki hesabınızdan ya da cüzdanınızdan ya da kendi soğuk cüzdanınızdan da gönderebilirsiniz. Dolayısıyla "Burada da bir değişiklik yok" diyor.

"Binance Türkiye en büyük 14'üncü global borsa oldu"

Türkiye'de kripto para yatırımcılarının global bazda sıralamalara girdiğine dikkat çeken Dönmez, "Sıralama kısmı bizim çok gurur duyduğumuz bir sonuç veriyor. 2023’ün başında Coin Market Cap’te Binance Türkiye dünyanın en iyi 50’nci borsasıyken 2023 sonu yani 6-7 ay önce 20’nci sıraya yükseldi. Bugün Binance Türkiye, bakın Binance Global demiyorum, dünyanın en büyük 14’üncü borsası. Binance Türkiye 14 ama 13’e bakıyorsunuz dünyaca ünlü global bir borsa var. Global borsanın bir ülkedeki bacağı değil. Günlük işlem hacmi Binance Türkiye’nin kabaca 250 milyon dolar diyebiliriz. Yeri gelir 100-150 milyonlara düşer yeri gelir o gün 300-400 milyon dolarlara çıkar ama yıllık ortalamayı 250 olarak kabul edebiliriz" açıklamasında bulunuyor.

Rachel Conlan ise yasal düzenlemelerin kripto para penetrasyonuna etkisiyle ilgili iginç bir bilgi veriyor. Dünyaya bakıldığında globalde penetrasyon oranı yani kriptoya dahil olan insan oranı nüfusun yüzde 6.8'i. Türkiye’de ise bu oranın 19.8 yani globale göre çok daha yüksek bir penetrasyon olduğunu söyleyen Conlan, Türkiye'de lisans alınması ile birlikte zaten kriptoya sahip olan yüzde 19 değil geri kalan yüzde 80'lik kesimde daha güvenli anlayışın oluşması ile birlikte o kişilere de ulaşma fırsatı elde edileceğini düşünüyor.

Dönmez ise Türkiye'deki kripto para yatırımcı sayısıyla ilgili bir rakam veriyor: "Geçen yılın sonlarına doğru yapılan bir çalışma şunu gösteriyor kabaca, en az bir borsada hesabı olan insan sayısı Türkiye’de 10 -12 milyon arası diye tahmin ediliyor. Biz bunu 10 kabul edersek, aslında hala çok düşük 80 milyonluk bir ülke 10 milyon. 18 yaş üstünü de dışarıda bırakacak olursak hala çok büyük bir kesime ulaşılamamış durumda. Global anlamda diğer ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek bir adaptasyon kabul ama her ne kadar, globalde de baksak yerelde de baksak büyük bir çoğunluğa henüz ekosistem ulaşamamış durumda. Burada yasal düzenlemeler ve sonrasında alınacak lisansların, güven sorununu da ortadan kaldıracağını en azından minimize edeceğini düşünüyoruz. Devletin kurumlarından bizzat alınacak lisanslar, şu anda mesafeli durmuş pek çok insanın, girmek istese de bir şekilde o güven sorunu duymuş pek çok insanın girmesini de sağlayacaktır."

Dönmez: Sermaye sınırının çok düşük olmaması sektörün lehine olur

Yetkili kurum olarak SPK'nın işaret edildiği düzenlemede bundan sonrasında SPK'nın belirleyeceği sermaye yeterliliği kriterine ilişkin ise Dönmez, "Muhakkak net bir gereklilik, yükümlülük gelecektir. Bir rakam yazacaktır yani çünkü genelde daha önceki kurumsal hayat deneyimime de baktığımda diğer sektörlerde de regüle edilirken bu tarz kural setleri getiriliyor. Her ülkede getiriliyor. Bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz, bilmiyorum ne geleceğini ama o rakamın çok düşük bir rakam olmaması sektörün lehine olacaktır diye düşünüyorum" yanıtını veriyor.

"Türkiye'de de bir Bitcoin ETF'i temenni ediyorum"

ABD'de kurumsal yatırımcıların ve kripto paralara mesafeli duran yatırımcıların yoğun talep gösterdiği kripto para ETF'lerinin Türkiye’de de çıkarılmasını bekleyip beklemediğine ilişkin soruya ise Dönmez, "Bir Bitcoin ETF’i temenni ediyorum" yanıtını veriyor.