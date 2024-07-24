Ferrari, kripto para ile ödeme sistemini genişletiyor

Ferrari, kripto para birimi ile ödeme sistemini Avrupa geneline yayıyor. Şirket, yaptığı açıklama ile kripto para birimiyle ödeme kabul etme planını bu ayın sonundan itibaren Avrupa'daki tüm bayi ağını kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu.

Ferrari ayrıca, kripto para birimlerinin yasal olarak kabul edildiği ülkelerdeki uluslararası ağının diğer bayilerine de 2024 yılı sonuna kadar genişleteceğini belirtti.

Ferrari geçen yıl ABD'de kripto para birimi cinsinden ödemeleri kabul etmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Avrupa pazarına giriş, bayilerin müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarını desteklemek için bir yıldan kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bu alternatif ödeme sisteminin başarılı bir şekilde başlatılmasını takip ediyor." denildi.