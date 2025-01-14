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Bitcoin ETF'lerinden çıkış

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden çıkış yaşandı.

Haber Merkezi
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Bitcoin ETF'lerinden çıkış
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Dün hem Bitcoin hem de Ethereum spot ETF'lerinden net çıkış yaşandı.

13 Ocak'ta Bitcoin spot ETF'lerinden toplam net çıkış 284 milyon dolar oldu.

Dün BlackRock ETF IBIT'e 29,46 milyon dolar sermaye girişi yaşanırken, Fidelity ETF FBTC'den 113,6 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Ethereum spot ETF'lerinden 13 Ocak'ta toplam net çıkış 39,43 milyon dolar oldu ve net çıkış 4 gün gündün devam ediyor.

Dün en büyük net girişe sahip Ethereum spot ETF'si 12,89 milyon ile BlackRock ETF ETHA olurken, en büyük net çıkış 37,84 lmilyon dolar ile Grayscle ETF ETH'ta gerçekleşti.

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