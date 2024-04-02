Bitcoin fiyatlarında ani düşüş! (2 Nisan 2024 Bitcoin fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dün 71 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin fiyatları, bugün sabah saatlerinde ani bir düşüş yaşadı. Yaklaşık yarım saat içerisinde yüzde 4'ün üzerinde kayıp yaşanan lider kripto para birimi, 66 bin doların altına sarktı. Uzmanlar Bitcoin'deki düşüşte, 50 milyon dolar üzerindeki uzun pozisyonunun kapatılmasının etkili olduğunu belirtirken; ABD'den gelen güçlü verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indireceğine yönelik beklentilerin zayıflamasının da fiyatları baskıladığına dikkat çekti.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugünkü işlemlerde 65 bin 980 dolara kadar gerilerken; saat 11.25 itibarıyla yüzde 4,80 kayıpla 66 bin 572 dolarda bulundu. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 1,31 trilyon dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 3,78 oranında düşüşle 3 bin 364 dolarda hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 3 bin 335 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,60 oranında değer kaybederek 2,52 trilyon dolara geri çekildi.

Yükseliş için 71 bin 500 dolar seviyesi kritik

CoinTR teknik analizinde şöyle belirtti: "Bitcoin, 71.500 dolardaki direnç seviyesinden gelen satış baskısıyla 69.096 dolar seviyesini aşağı yönde kırarak 65.539 dolara kadar geriledi. Eğer bu seviyenin altına düşerse 61.529 dolara kadar gerileyebilir. Bu noktada destek bulması durumunda, Bitcoin'in tekrar 65.539 dolar seviyesini test etmesi mümkün. Ancak 61.529 dolar seviyesinde destek bulamazsa düşüş 58.836 dolar seviyelerine kadar sürebilir. Bitcoin'in yeniden pozitif bir görünüme kavuşabilmesi için 71.500 dolar seviyesini aşması ve bu seviyenin üzerinde tutunması gerekmektedir."