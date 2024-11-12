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Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine (Borsa Yatırım Fonu) sermaye girişleri yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor
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ABD seçimleri öncesinde ve sonucunda Trump’ın galip çıkmasıyla kripto piyasalarının desteklenmesi sürüyor.

Bitcoin spot ETF'lerine dün toplam 1 milyar 114 milyon dolar net giriş oldu.

BlackRock ETF IBIT'e günlük net giriş 756 milyon dolar ve Fidelity ETF FBTC'e net girişi 135 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ethereum spot ETF'lerine toplam net giriş dün 295 milyon dolar ile rekor kırdı.

Fidelity ETF FETH'e günlük net 115 milyon dolar, BlackRock ETF ETHA'ya ise günlük net 101 milyon dolar giriş oldu.

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