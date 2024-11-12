Borsa yükseldi, Bitcoin tarihi rekorunu kırdı: Piyasalarda Trump rallisi Noel Baba rallisine döner mi?

Wall Street'in ana endeksleri, Cumhuriyetçi Başkan seçilen Donald Trump'ın potansiyel mali politikalarından faydalanması beklenen hisse senetlerinin etkisiyle Pazartesi günü rekor kapanışlar gerçekleştirdi. S&P 500, Trump'ın geçen Salı günü kazandığı zaferden bu yana neredeyse yüzde 4 yükselirken, Nasdaq neredeyse yüzde 5 değer kazandı. Bazı varlık yöneticileri rallinin beklenen Noel Baba rallisiyle birleşebileceği olasılığına dikkat çekti.

CNBC-e'nin haberine göre Tesla'nın hisse senedi piyasa değeri, otomobil üreticisinin CEO Elon Musk'ın Trump'la yakın bağlarından faydalanacağı beklentileriyle yüzde 9 artarak 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Diğer bazı hisse senetleri de, yatırımcıların Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden faydalanmalarını bekledikleri için, Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana elde ettikleri kazançlara yenilerini ekledi.

Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

S&P 500 finansal endeksi yüzde 1,4 yükselirken, bankalar Wells Fargo & Co ve JPMorgan'daki kazançlarla Dow'un şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıkmasına yardımcı oldu.

Küçük sermayeli şirketlerin endeksi Russell 2000, yüzde 1,5 artışla Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Daha küçük şirketler, Trump'ın önerdiği vergi indirimleri ve beklenen daha gevşek düzenlemelerden potansiyel faydalanıcılar olarak görülüyor.

Microsoft, Amazon ve Meta Platforms'un her biri yaklaşık yüzde 1 düşüş gösterdi.

S&P 500 bilgi teknolojileri endeksi yaklaşık yüzde 1 geriledi ve PHLX çip endeksi yüzde 2,5 düştü, yapay zekanın ağır topu Nvidia son kazançlarını geri verdi ve yüzde 1,6 düşüşle kapandı.

"Trump rallisi bir Noel Baba rallisine dönüşürse şaşırmam"

Oklahoma'daki Longbow Asset Management'ın CEO'su Jake Dollarhide, “Seçimden bu yana çılgın bir dört gün geçti ve piyasa nefes alıyor. Ancak trend yükseliyor. Trump rallisi bir Noel Baba rallisine dönüşürse şaşırmam.” dedi.

Wall Street'in üç büyük endeksi de rekor seviyelere tırmandı

Wall Street'in üç büyük endeksi de rekor seviyelere tırmandı. S&P 500 yüzde 0,10 yükselerek seansı 6.001,35 puandan tamamladı. Nasdaq yüzde 0,06 değer kazanarak 19.298,76 puana yükselirken, Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 0,69 artışla 44.293,13 puana yükseldi.

ABD borsalarındaki hacim, önceki 20 seanstaki ortalama 12,8 milyar hisseye kıyasla 15,4 milyar hissenin işlem görmesiyle yüksekti.

Bitcoin rekor kırdı, kripto hisseleri ralli yaptı

Bitcoin 87 bin dolarlık rekor seviyeye yükselirken kripto hisseleri de ralli yaptı. Coinbase Global yüzde 20, bitcoin madencileri MARA Holdings ve Riot Platforms sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 17 yükseldi.

Yatırımcılar, ekonomi ve para politikası görünümüne ilişkin sinyaller için bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan tüketici fiyat enflasyonu verilerini ve bir dizi diğer önemli veriyi izliyor.

CME FedWatch'a göre, ABD Merkez Bankası geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü ve faiz oranı vadeli işlemleri, yatırımcıların merkez bankasının Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir indirim daha yapma ihtimalini yüzde 65 olarak gördüğünü gösteriyor.

"Fed'in temkinli bir yol izlemesi gerekecek"

Principal Asset Management'ın baş küresel stratejisti Seema Shah, “Politika yapıcılar, özellikle ABD ekonomisinin devam eden gücünün ortasında, yenilenen fiyat baskıları riski konusunda zaten bu kadar ihtiyatlıyken, Fed'in temkinli bir yol izlemesi gerekecek” uyarısında bulundu.

S&P 500 içinde yükselen hisse senetleri düşenlerden 1,5 katı daha fazla oldu.