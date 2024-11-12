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Bitcoin rekor tazeledi: 89 bin dolar seviyesine ulaştı

Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkan seçilmesiyle birlikte rekor seviyelere yükselen Bitcoin, rekor tazelemeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı 89 bin dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Haber Merkezi
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Bitcoin rekor tazeledi: 89 bin dolar seviyesine ulaştı
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Trump'ın başkan seçilmesi ve ardından ABD Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi kripto para piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bitcoin 90 bin dolara yaklaşarak rekor tazeledi.

En büyük kripto para birimi bu yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 17, yıl başından bu yana ise yüzde 100 oranında artış gösterdi.

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