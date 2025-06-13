Amazon ve Walmart, stabilcoin çıkarmayı düşünüyor

Genellikle dolara sabitlenmiş ve nakit veya varlıklarla desteklenen bir kripto para birimi türü olan stabilcoinler, işletmelerin bankalar ve ödeme kartları hariç daha doğrudan ödeme sistemleri sunmasına olanak tanıyacak.

Konuya yakın bir kaynak, Amazon'un planlarının henüz erken aşamada olduğunu ve "görüşmelerin bir kısmının, şirketin çevrimiçi alışverişler için kendi coin'ini kullanması üzerine odaklandığını" söyledi. Şirketlerin, başka bir kuruluş tarafından çıkarılan stabilcoinleri kullanmayı da düşündükleri, hatta bir tüccar konsorsiyumu oluşturup aynı coin'i kullanmayı düşündükleri iddia ediliyor.