Gerilim kriptoyu da vurdu: Bitcoin düşüşte!

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında değer kaybetti.

Bitcoin, erken saatte yüzde 3’e kadar düşerken, gün ortasında yüzde 1’in üzerinde kayıpla 104 bin 700 seviyelerinden işlem görüyor. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ether de gün içinde yaklaşık yüzde 7,6 oranında düşüş yaşadı.

Tahran’da patlama sesleri duyulmasıyla piyasalarda oynaklık başlarken, kripto tarafında da satış dalgası yaşandı.

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, “Kripto, İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili haberlere, diğer büyük riskli varlıklar gibi olumsuz tepki veriyor. 101.000 dolar civarında teknik destek görmeyi bekliyoruz ancak kısa vadede fiyat hareketlerini jeopolitik gelişmeler belirleyecek” dedi.

Borçluluk Bitcoin’e yarıyor

Coinbase (COIN) CEO'su Brian Armstrong, "Açık olan bir şey var ki o da dünyanın dört bir yanındaki demokrasilerin bütçe açığı harcamalarını kontrol altına almakta zorlandığıdır. Tarihi incelerseniz, para birimini sert emtiadan ayırdığınızda kaçınılmaz hikâye aşırı basılmaları ve uzatılmalarıdır, değil mi?" dedi.

Armstrong, ABD borcu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken Bitcoin fiyatlarının rekor kırmasının tesadüf olmadığını söyledi.

"ABD'nin rezerv para birimi statüsünü korumasını istiyorum," diyen Armstrong, "Ancak borç durumu düzelmezse, eninde sonunda Bitcoin’in iyi ya da kötü rezerv para birimi olması gerekeceğini düşünüyorum. Bu Çin RMB'si olmayacak çünkü bence onların da kendi borç sorunları var" dedi.