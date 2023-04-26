Bitcoin yeniden 30 bin dolar sınırını aştı!

İSTANBUL / EKONOMİ

Kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 7 yükselirken; Bitcoin fiyatları yeniden 30 bin doları aştı. Yükselişte, küresel piyasalarda bankacılık krizi endişelerinin yeniden tetiklenmesi etkili oluyor. ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde adı geçen First Republic’in mevduatlarının 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 40'ın üzerinde gerilediği dün açıklanmıştı. Bankanın hisseleri bugün yüzde 20 düşüşün ardından ise, geçici olarak işleme kapatıldı. Piyasalarda risk algısı yükselirken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden bankacılık sistemine likidite sağlayabileceği öngörüsüyle kripto para piyasalarında yükselişler yaşanıyor. Kripto paralarda yaşanan yükselişi destekleyen diğer bir sebep ise, ABD teknoloji şirketlerinin güçlü gelen ilk çeyrek bilançoları.

Bitcoin'in piyasa değeri 574 milyar dolar oldu

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, yaşanan bu gelişmelerle bugün yeniden 30 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 30 bin 26 dolar seviyesini, en düşük ise 27 bin 986 dolar seviyesini görürken, saat 17.18 itibarıyla yüzde 6,11 oranında yükselişle 29 bin 661 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 574 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 4,22 oranında yükselişle 1940 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1861 doları, en yüksek ise 1963 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 2,73 değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 7,01 oranında değer kazanarak 1,23 trilyon dolara yükseldi.