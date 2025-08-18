Kripto yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın, stratejik rezervler için yeni Bitcoin alımı yapmayacağını duyurması, kripto para piyasalarında satış baskısı yarattı. Açıklamanın ardından Bitcoin fiyatlarında düşüş gözlendi.

Bitcoin’de son durum

14 Ağustos’ta 124 bin 474 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, 18 Ağustos saat 15.55 itibarıyla yüzde 2,4 düşüşle 115 bin 286 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kurumsal girişler yükselişi destekliyor

Bitcoin fiyatlarının son yükselişinde devlet varlık fonları, emekli maaş fonları ve şirket hazineleri gibi kurumsal yatırımcıların etkisi olduğu ifade edildi. Steven McClurg, bu kurumsal girişlerin fiyatlarda artış yarattığını ve bu eğilimin devam etmesi halinde 150 bin dolar seviyesinin mümkün olduğunu belirtti.