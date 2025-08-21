Dikkat! Bitcoin'e sert düzeltme gelebilir

  1. Ekonomim
Uzmanlar, Bitcoin fiyatlarında yönün Fed politikaları ve tahvil getirilerine bağlı olduğunu değerlendirirken; Fed'in olası bir şahin tutumunun sert düzeltmeleri tetikleyebileceğini söylüyor.

Kripto para piyasasının önde gelen aktörü Bitcoin'in kısa vadeli performansı, ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve tahvil getirilerinin seyrine bağlı olarak şekillenecek. Uzmanlar, Fed'in olası bir şahin tutumunun sert düzeltmeleri tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

XS.com piyasa analisti Linh Tran'ın değerlendirmelerine göre, Bitcoin'in yukarı yönlü ivme kazanabilmesi için 10 yıllık TIPS getirilerinin gevşemesi ve doların zayıflaması kilit rol oynayacak. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşması kritik bir dönüm noktası olarak görülürken, büyüme risklerini kabul eden daha güvercin bir ton Bitcoin'e kısa vadeli destek sağlayabilir. Ancak, enflasyonu kontrol altına almaya yönelik şahin bir duruş, Bitcoin ve diğer riskli varlıklarda daha keskin bir düzeltmeyi tetikleme potansiyeli taşıyor.

Son verilere göre Bitcoin yüzde 0,1 düşüşle 113.948 dolardan işlem görüyor.

