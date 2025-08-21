Asyalı yatırımcılar kriptoya yöneliyor

Asya'daki varlıklı aileler ve aile ofisleri, kripto paralara yönelik yatırımlarını hızla artırıyor. Dijital varlıklara olan yükseliş eğilimi, ana akımda artan benimsenme ve büyük pazarlarda görülen olumlu düzenlemeler, bu talebi daha da güçlendiriyor. Bu ilgi, hem varlık yöneticilerinin iştahını kabartıyor hem de kripto piyasasında işlem hacimlerini yukarı çekiyor.

Fonlar rekor hızla artıyor

Sektörden gelen bilgilere göre, NextGen Digital Venture kurucusu Jason Huang, yalnızca birkaç ay içinde 100 milyon doların üzerinde fon topladı. Huang, geçen yıl kurduğu ilk fonun ise iki yıldan kısa sürede yüzde 375 getiri sağladığını açıkladı.

UBS Çinli aile ofislerini hedefliyor

CNBC-E'nin haberine göre, İsviçreli yatırım bankası UBS de Çinli aile ofislerinin kripto portföylerini yaklaşık yüzde 5 seviyesine çıkarmayı planladığını duyurdu. UBS Çin Varlık Yönetimi Başkanı Lu Zijie, ikinci ve üçüncü nesil aile üyelerinin artık sanal para birimlerini öğrenmeye başladığını ve bu alana aktif katılım gösterdiğini belirtti.

Bitcoin rekoru ve düzenlemeler piyasayı canlandırıyor

Son dönemde Bitcoin'in 124 bin doları aşarak rekor kırması ve Hong Kong'un stabilcoin mevzuatını onaylaması, kriptoya yönelik iştahı daha da artırdı. Gemini Asya Pasifik Başkanı Saad Ahmed, bu hareketliliğin dijital varlık sınıfının giderek olgunlaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kripto varlıklar, portföylerin vazgeçilmezi oldu

Varlık yöneticileri, Asyalı yatırımcıların bakış açısının son birkaç yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurguluyor. Daha önce portföylere sınırlı ölçüde dahil edilen kripto varlıklar, artık birçok aile ofisi için "olmazsa olmaz" yatırım kalemi haline gelmiş durumda.