  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Takip Et

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 124 bin 480,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Takip Et

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesine dair artan beklentilerle rekor seviyeye çıktı.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 0,9 artışla 124.002,49 dolara kadar çıkarak temmuz ayında görülen önceki zirvesini aştı. Gün içinde, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto varlık Ether de 4.780,04 dolara ulaştı ve bu, 2021 sonlarından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

150 bin dolar sinyali

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin rallisinin Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan kesinlik, kurumsal alımların sürmesi ve Trump yönetiminin kripto varlıklara yatırım kolaylığı sağlayacak adımlarıyla desteklendiğini belirtti.

Sycamore notunda, “Teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabilir” dedi.

Kripto Para
Dünyanın 2 numaralı kripto parası için çılgın tahmin
Dünyanın 2 numaralı kripto parası için çılgın tahmin
Trump'ın kararnameleri kripto para piyasasını nasıl etkileyecek?
Trump'ın kararnameleri kripto para piyasasını nasıl etkileyecek?
Tether'den ikinci çeyrekte 4,9 milyar dolar kâr
Tether'den ikinci çeyrekte 4,9 milyar dolar kâr
Kriptolar Trump’ın tarife duvarına çarptı! Satışlar derinleşiyor
Kriptolar Trump’ın tarife duvarına çarptı! Satışlar derinleşiyor
İngiliz bankadan Ethereum tahmini! Yeni rekorlar kırılacak mı?
İngiliz bankadan Ethereum tahmini!
Bitcoin ve Ethereum kurumsal yatırımcıların da radarında
Bitcoin ve Ethereum kurumsal yatırımcıların da radarında