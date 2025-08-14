Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesine dair artan beklentilerle rekor seviyeye çıktı.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 0,9 artışla 124.002,49 dolara kadar çıkarak temmuz ayında görülen önceki zirvesini aştı. Gün içinde, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto varlık Ether de 4.780,04 dolara ulaştı ve bu, 2021 sonlarından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

150 bin dolar sinyali

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin rallisinin Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan kesinlik, kurumsal alımların sürmesi ve Trump yönetiminin kripto varlıklara yatırım kolaylığı sağlayacak adımlarıyla desteklendiğini belirtti.

Sycamore notunda, “Teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabilir” dedi.