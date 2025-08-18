Bitcoin, son bir buçuk haftanın en düşük seviyesine indi

ABD Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin rezervlerine yeni alım yapmayacağını açıklaması, kripto piyasalarında sert düşüşe yol açtı.

FP Markets analisti Aaron Hill, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in hükümetin mevcut Bitcoin arzına ekleme yapmayacağı yönündeki perşembe günkü açıklamasının, düşüşte kilit rol oynadığını belirtti.

Hill, gelişmenin ardından spekülatörlerin yükseliş beklentisiyle açtığı 40 milyon dolardan fazla long pozisyonu tasfiye ettiğini aktardı.

Analiste göre, uzun vadeli ve büyük Bitcoin yatırımcılarının kar satışları, ağustos ayındaki mevsimsel zayıflık ve jeopolitik gerilimler de kripto paranın değer kaybında etkili oldu.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan ABD toptan satış enflasyonu verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed’in agresif faiz indirimine gitme ihtimalini azalttı ve Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı.

Tüm bu faktörlerin birleşimiyle Bitcoin, şu sıralarda yüzde 2 düşüşle 115 bin 374,87 dolardan işlem görüyor.