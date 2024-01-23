Bitcoin'de ETF rüzgarı bitti mi? 12 günde...

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) ilk işlem gününde 49 bin 21 dolara kadar yükselen Bitcoin fiyatı, dün akşam 39 bin 444 dolara kadar düştü ve 11 Ocak zirvesinde göre, yaklaşık yüzde 20 aşağı geldi. Lider kripto para birimi Bitcoin, saat 11.34 itibarıyla yüzde 1,50 kayıpla 39 bin 623 dolarda işlem gördü.

"Tüccarlardan gelen satış baskısı azalabilir"

Fundstrat Global Advisors LLC'nin dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell, "Geçtiğimiz iki hafta boyunca Bitcoin, yükselen kurlar ve güçlenen doların kanıtladığı daha sert makro koşullar ve FTX'in varlıklarını boşaltmasıyla birlikte GBTC arbitraj pozisyonlarını çözen tüccarlardan gelen önemli satış baskısı nedeniyle zorlandı" dedi.

Farrell, FTX'in elden çıkarmalarının potansiyel olarak bir arz fazlalığını ortadan kaldırdığını ve "GBTC'deki yoğun satış baskısının yakında azalabileceğini" düşündürdüğünü de sözlerine ekledi.