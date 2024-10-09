Bitcoin’in kurucusu Satoshi olduğu iddia edilen isimden açıklama

HBO'nun merakla beklenen "Money Electric: the Bitcoin Mystery" (Elektrikli Para: Bitcoin’in Gizemi) belgeselinde Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun kimliğinin açıklandığı iddia edilmişti. Ancak iddialar asılsız çıktı.

HBO belgeseli Kanadalı Peter Todd'u kripto para birimi Bitcoin'in takma isimli kurucusu Satoshi Nakamoto olarak tanımlarken, Todd'dan bu konuda yalanlama geldi.

Belgeselin arkasındaki ödüllü film yapımcısı Cullen Hoback, eski ipuçlarını ve yenilerini bir araya getirerek ve daha sonra hem Todd hem de Satoshi olduğundan şüphelenilen bir başka önemli isim olan Blockstream kurucusu Adam Back'in ismi etrafında durdu.

Belgeselde özellikle Todd ile yapılan diyalog dikkatle izlendi. Hoback, belgesel filmin finalinde Todd'a “Görünüşe bakılırsa o zamanlar Bitcoin hakkında derin görüşleriniz varmış?” dediğinde Todd’un “Evet, ben Satoshi Nakamoto'yum” diye yanıt verdiği görüldü.

Belgeselin yayınlanmasından önce CoinDesk'e gönderdiği bir e-postada Todd'un Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu reddettiği bildirildi. Todd, açıklamasında “Elbette ben Satoshi değilim” dedi.

Satoshi’nin kimliği

Satoshi'nin kimliğini ortaya çıkarma girişimleri daha önce de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Hal Finney, Nick Szabo, Adam Back ve Craig Wright'ın Nakamoto olabileceğine yönelik spekülasyonlar ortaya çıkarken, Satoshi'nin bir kişi değil bir grup olabileceği yönünde teoriler de bulunuyor.

Peter Todd kim?

Todd, merkeziyetsiz para sistemi meraklıları arasında bilinen bir isim olurken, 2010'da kripto forumlarından kaybolmadan önce “Satoshi” ile halka açık bir şekilde iletişim kurduğu bilinen bir isim. Todd, kripto camiasında her zaman önde gelen bir geliştirici olurken, Satoshi olduğu konusunda pek fazla düşünce gelişmemişti.

Castle Island Ventures Kurucu Ortağı Nic Carter, Todd'u 2017'den beri tanıdığını belirterek, “Teknik açıdan en önemli Bitcoincilerden biri. Genel olarak insanlar onun Bitcoin hakkındaki görüşlerinin çok önemli olduğunu düşünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Toronto'daki Ontario College of Art and Design'dan mezun olan Todd, merkezi olmayan para sisteminin vizyonunu ilk kez ortaya koyan ünlü Bitcoin white paper'ını tamamlandığında 23 yaşındaydı.

Todd daha önce bir podcast'e verdiği demeçte, Cypherpunk'lar olarak bilinen önemli kripto etkileyicileri ile ilk iletişim kurmaya başladığında yaklaşık 15 yaşında olduğunu söylemişti.