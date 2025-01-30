BitHero’dan Türkiye'nin ilk kripto yapay zekâ asistanı: HİRO

Kripto para ekosistemi, sürekli değişen dinamikleri ve yoğunbilgi akışıyla yatırımcılar için takip etmesi zor ve karmaşık bir alan olabiliyor. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan HİRO, piyasa trendlerini anlamayı kolaylaştırırken, kullanıcıların yatırım kararlarını destekleyici değerlendirmelere hızlıca erişmesine imkân tanıyor.

HİRO ile kripto piyasalarında akıllı yatırım dönemi başlıyor

BitHero Blog üzerinden günlük piyasa analizleri ve fiyat hareketleri paylaşılırken, makroekonomik gelişmelerin kripto varlıklar üzerindeki etkileri de kullanıcılarla buluşuyor. Sosyal medya kanalları üzerinden ise piyasa dalgalanmaları, düzenleyici kararlar ve küresel gelişmelere dair anlık bilgiler iletiliyor. BitHero CEO’suFatih Otluoğlu, HİRO’nun finans dünyasına getirdiği yenilikleri şu sözlerle vurguluyor:

“Kripto dünyası, dinamik ve hareketli bir ekosistem. HİRO, hızlı ve bilgi temelli karar almanın çok önemli olduğu bu dünyada yatırımcıların piyasa dinamiklerini daha iyi ve hızlı anlamalarını, olası fırsatları erken tespit etmelerini ve piyasa belirsizlikleriyle başa çıkmalarını sağlamak için tasarlandı. HİRO, sadece bugünü değil, geleceği de analiz ederek kullanıcılarımıza güçlü öngörüler sunuyor.”

Kullanıcı dostu arayüzü ve 6 milyon kullanıcıyla birlikte alım satım yapma imkânı sağlayan altyapısıyla BitHero’nun yenilikçi yapay zekâ teknolojisi, HİRO’yu sürekli kendini geliştiren bir sistem haline getiriyor. Yakın gelecekte milyonlarca veriyi analiz ederek kripto varlık bazında yatırım kararı desteği verecek olan HİRO, kullanıcıların kripto varlık bazında işlem stratejilerini oluşturmasına olanak tanıyacak.