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Bybit: Altyapıda herhangi bir ihlal yok

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Bybit, son güvenlik olayına ilişkin yürütülen adli soruşturma hakkında önemli bir güncelleme paylaştı.

Haber Merkezi
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Bybit: Altyapıda herhangi bir ihlal yok
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İlk bulgular, Bybit’in altyapısının tamamen güvenli olduğunu teyit ederken saldırının detaylarına dair önemli bilgiler sunuyor.

Yapılan incelemeye göre, saldırı Lazarus Grubu tarafından gerçekleştirildi ve bir Safe geliştiricisinin kimlik bilgileri ele geçirildi. Bu sayede saldırgan, Safe (Wallet) altyapısına yetkisiz erişim sağlayarak imzalayıcıları kötü niyetli bir işlemi onaylamaları için yanıltmayı başardı.

Bybit, bu süreçte bağımsız bir inceleme gerçekleştirmeleri için Verichains ve Sygnia Labs gibi üçüncü taraf adli analiz uzmanlarıyla çalıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bybit’in altyapısında herhangi bir güvenlik ihlali olmadığı kesin olarak doğrulandı. SAFE tarafından yapılan açıklama da kendi sistemlerinde bir güvenlik açığı yaşandığını ortaya koyarak bu bulguları destekliyor.

Bybit CEO’su Zhou’dan açıklama

Bybit CEO’su Ben Zhou, "Bybit olarak güvenlik ve şeffaflık konusundaki taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Yapılan incelemeler, sistemimizin ihlal edilmediğini göstermektedir. Ancak bu olay, kripto dünyasında tehditlerin sürekli geliştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kullanıcılarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için proaktif adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde değerlendirdi.

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