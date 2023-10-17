Cropto Token’larla tarım ürünlerine yatırım imkanı

Tarımsal varlığa dayalı token'lar olan Cropto Tarım Token ürün ailesi, bir lansman programıyla tanıtıldı. Lansman programının açılışında konuşan Cropto CEO’su Demir Aksoy, Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yolcuğunda tarım sektörü ve bilgi teknolojileri sektörünün birlikte çok önemli bir rolü olduğunu gördüklerini söyledi. Aksoy, tarım finansal teknoloji projeleri ile bu topraklarda yetişen tarım ürünlerinin gerçek layık olduğu finansal değere ulaşmasının önünün açıldığını belirtti.

Cropto Tarım Token’ları ülke, bölge ve dünya tarım sektörü ve ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Aksoy, şöyle konuştu: “Cropto Tarım Token'ları, gücünü her şeyden önce güvenli, güvenilir ve denetlenen depolarda saklanan fiziksel Tarım ürünlerinden alıyor. Cropto Tarım Token'ları dijital olarak blokzincir teknolojisi ile oluşturulmadan önce token'lara karşılık gelen tarımsal ürünün fiziksel olarak tedarikini sağlamaktayız. Akabinde, belli kalite şartlarını taşıyan depolarda muhafaza edilen her bir 1 kg tarımsal ürüne karşılık 1 adet token oluşturularak Cropto Tarım Token'larının yaratım süreci gerçekleşmektedir. Cropto Tarım Token’larının fiyatları ise tedarik ettiğimiz tarımsal ürünlerin fiyatları ile ilişkili oluşmaktadır ve piyasa fiyatları ile Token fiyatları şekillenmektedir. Tüm dünyada en fazla tarımı yapılan buğday, arpa ve mısır ürünlerine karşılık Cropto Buğday Token, Cropto Arpa Token ve Cropto Mısır Token’larımız, tarımsal ürünlere yatırım yapmanın benzersiz ve güvenilir bir yolunu sunuyor. Aynı zamanda bu 3 ana ürüne ilaveten fındık, pirinç, çavdar, yulaf, zeytin, pamuk, soya fasulyesi gibi 17 adet tarımsal ürüne karşılık oluşturulan Cropto Token’larımız ile başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyadaki herhangi bir insanı 7/24 tarım ürünlerine yatırım yapabilme kabiliyetine ulaştırmaktayız.”

Tarım ürünlerine yatırım kolaylaştı

Cropto’nun, para kavramının oluşmadığı eski çağlarda olduğu gibi yine tarımsal ürünleri insanlar arasında bir takas aracı haline getirdiğini anlatan Demir Aksoy, “Cropto, aynı zamanda fiziksel olarak depolarda muhafaza edilen atıl durumdaki tarımsal ürünleri tokenize ederek bir nevi likidite ederek ekonomiye kazandırmaktadır. Başta buğday, arpa, mısır ve fındık olmak üzere tarım ürünlerine yatırım yapmak için Cropto yeter diyoruz ve ülkemizin ve dünyanın herhangi bir bölgesindeki herhangi bir insanın herhangi bir zaman diliminde istediği miktarda tarım ürünlerini satın alabileceği bir ortam sunmaktayız. Cropto, yatırımcılar için güvenilir stabilcoin’lerin (Tether, USDC gibi) sunduğu yatırımda güvenli bir liman olma özelliği yanında tarım emtia fiyatlarının artışı oranında kazanım imkanı sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Cropto adı, üründen geliyor

İngilizce Crop (mahsül, ürün) ve Token kelimelerinin birleşiminden oluşan tescilli marka adı Cropto’nun tarımsal ürünlere güvenilir bir şekilde yatırım yapmanın sağlamlığı yanında kripto (Crypto) yatırım dünyasına güveni ve sağlamlığı getirdiğini kaydeden Demir Aksoy, devamında şunları söyledi:

“Cropto Token’larımızın fiziksel varlığa dayalı özelliğini çok titiz bir şekilde sağlamak ve korumak bizim için hayatidir. Firma olarak depoladığımız belli kalitedeki tarımsal ürünlerin bloke edildikten sonra tokenize edilme süreci ile Cropto Token’ları oluşturulmaktadır. Bu anlamda ülkemiz ve dünyanın önemli denetim firmalarından Rezerv Kanıtı (Proof of Rezerve) denetimi almaya başlıyoruz ve web sitemizden denetim raporlarını şeffaf bir şekilde yayınlayacağız. Fiziksel dünya ile blokzincir dijital dünyasını sıkı bir şekilde bağlayan Cropto Token’larımızın güvenli yolcuğuna güzel bir niyetle başladık.” Aksoy, Bitlo’da işlem görmeye başladığını bildirdi.