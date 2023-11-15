Exolo, Blockchain Week'te kripto para ekosistemini bir araya getirdi

İstanbul’da düzenlenen Blockchain Week kapsamında, bu yıl da blockchain meraklıları bir araya geldi. Sanal para ile sürekli ticaret için demo sunan Exolo da bu önemli buluşmada, İstanbul Blockchain Week’in yan etkinlik sponsoru olarak yer aldı.

Exolo, özellikle acemi yatırımcıların sürekli ticaretin dinamiklerini anlamalarına yardımcı olurken, farklılaşan piyasa koşullarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda da rehberlik ediyor.

Exolo’nun sponsorluğunda gerçekleşen buluşmada, kripto ekosisteminde yer alan bilgili profesyonellerle, kriptoya ilgi duyan ancak alanında daha az deneyime sahip yatırımcılar bir araya getirilerek kalıcı bağlantılar kurulması amaçlandı. Kripto dünyasındaki yeniliklerin takip edildiği etkinlikte, sektördeki aktörler arasında bir köprü oluşturarak kripto para ekosistemini daha ileriye taşımak hedeflendi.