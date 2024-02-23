ICRYPEX Token dünya borsalarında listelenmeye başlıyor

Kripto para borsası ICRYPEX, ICPX Token’ı global borsalarda bugün listelemeye başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, MetaMask, Trust Wallet gibi önde gelen kripto cüzdan servisleriyle entegre, Avalanche C-Chain akıllı sözleşmesiyle üretilen ICPX Token, 23 Şubat Cuma günü MEXC Global, BitMart ve Azbit borsalarında listelenmeye başlayacak.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "MEXC Global, BitMart ve Azbit borsalarında aynı anda listelenen ICPX Token bu hamle ile teknolojisini tüm dünyadaki milyonlarca kullanıcıya ulaştırmış oluyor. Sınırlı sayıdaki dolaşımdaki arzı, özel olarak hassasiyetle kurgulanan altyapısı ve token ekonomisi ile ICPX Token dikkat çekiyor. Geniş bir topluluğa sahip olan ICPX Token bu listeleme ile Asya, Latin Amerika ve Avrupa’da kitlelere ulaşıyor."

Gökalp İçer: ICPX TOKEN teknolojik olarak katma değer sunuyor

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, ICPX Token’ı çıkarmalarındaki asıl amaçlarının kullanıcılar nezdinde katma değeri olan bir proje olmasını hedeflediklerinin altını çizerek, “Türkiye’deki öncü konumunuzu bu dönemde, ICRYPEX olarak global entegrasyonlarımıza hız kazandırdık. Global kripto para ekosisteminde olan ürünleri de çok yakın süre içerisinde bünyemize entegre ederek ICPX Token’ın tüm bu hizmetlerde temel fonksiyonel ürün olmasını istedik. Çeşitli Avrupa ülkelerinde VASP lisanslarımız, 7/24 kullanıcı desteğimiz bulunmakta. Halihazırda dünyanın farklı coğrafyalarından kullanıcı alıyoruz, küresel ödeme hizmetleri aracıları ile çalışıyoruz. ICPX token ile global borsalarda listelenmemiz hem ülkemiz hem de blok zinciri ekosistemi için çok önemli bir fırsat. Şu anda üç borsa ile başladık ve iş birliklerimiz dünyada farklı coğrafyaları kapsayan büyük borsalar ile artarak gelişecek.” dedi.