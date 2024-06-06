İngiliz bankacılık devi Standard Chartered'den Bitcoin için yıl sonu tahmini

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Standard Chartered, Bitcoin için 2024 ve 2025 yılı tahminini açıkladı.

Banka analistleri, ABD istihdam verilerinin pozitif gelmesi halinde Bitcoin'in haziran sonuna kadar 80 bin doları aşabileceğini belirtti.

Analizde Bitcoin'in, spot Bitcoin ETF'lerine girişlerin devam etmesiyle yıl sonuna kadar 150 bin dolara ulaşabileceği belirtildi. Banka, 2025 yılı sonu için 200 bin dolar tahminini yineledi.

En yüksek seviye

Kripto piyasası, faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bitcoin, 71 bin doları aşarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ethereum ise 3 bin 900 dolara yaklaştı.

Bankanın Forex ve Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, "ABD seçimlerini Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'in yıl sonuna kadar önce 100 bin dolara ve daha sonra 150 bin dolara ulaşılmasını bekliyorum” dedi.

Yatırımcılar yarın açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Beklentiler istihdamın 185 bin kişi artacağı yönünde. Öncü veriler, istihdam piyasasında zayıflamaya işaret etti.