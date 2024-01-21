Kripto para borsalarına kısmi reklam yasağı geliyor

Kripto para borsalarına farklı bir reklam yasağı üzerinde çalışma yapıldığı ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye’de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanacak. Ayrıca global platformda Türkçe dili de yer almayacak. Bunun yerine Türkiye’deki temsili şirketi üzerinden reklam veya paylaşım yapılabilecek.

Donanımhaber'de aktarılana göre, Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak olacak. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara bir engelleme yapılmayacağı bildirildi.