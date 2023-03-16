"Kriptolara yatırımın tam zamanı"

Galaxy Digital'in CEO'su ve kurucu ortağı Michael Novogratz ABD'nin bir durgunluğun eşiğinde olduğunu düşündüğünü ifade ederek, bunun kripto para birimlerine yatırım yapmak için mükemmel bir fırsat olduğuna inandığını söyledi.

Novogratz, "ABD'de ve küresel olarak bir kredi krizi yaşayacağız. Bitcoin ve kriptoda olmak için bir zaman varsa, bu şu an, çünkü sıkıntılar çok arttığında hükümetler çok fazla para basıyor ve biz bunu görüyoruz" dedi.

Novogratz'a göre, Fed Başkanı Jerome Powell muhtemelen çoğu insanın düşündüğünden daha erken faiz oranlarını indirecek ve bu piyasa psikolojisinde büyük bir değişime sebep olacak.