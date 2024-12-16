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Nasdaq Bitcoin’e maruz kalacak: MicroStrategy hisseleri yükseldi

Nasdaq 100'e katılmaya hazırlanan MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 7 yükseldi.

Haber Merkezi
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Nasdaq Bitcoin’e maruz kalacak: MicroStrategy hisseleri yükseldi
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MicroStrategy hisseleri, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksine katılmaya hazırlanmasıyla Frankfurt'ta yaklaşık yüzde 7,4 yükseldi.

Şu sıralarda da yüzde 6,84 artışla 412,20 dolar seviyesinde.

Nasdaq borsasında listelenen en büyük finans dışı şirketlerin 7 trilyon dolarlık endeksi, bilançosunda 44 milyar dolar değerinde Bitcoin tutan MicroStrategy aracılığıyla Bitcoin’e dolaylı olarak maruz kalacak, bu da dünyanın en büyük kripto para biriminin toplam arzının yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor.

Nasdaq 100'ün bileşimini kopyalamayı amaçlayan fonlardan daha fazla satın alma beklentisi, MicroStrategy'nin bu yıl Bitcoin fiyatındaki artışla birlikte yaklaşık yüzde 550 yükselen hisselerini daha da artırabilir.

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