Bitcoin'den yeni rekor: 106 bin doları aştı
Bitcoin, tarihindeki en yüksek seviyeye çıkarak 106 bin doları aştı. Bu rekor, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın dijital varlıklara verdiği destek ve ABD'nin kripto para sektöründe küresel liderliğini pekiştirme planlarının etkisiyle geldi.
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Pazartesi günü Asya piyasalarında yüzde 3'ün üzerinde bir artış yaşayan Bitcoin, 5 Aralık'taki önceki zirvesini geride bırakarak 106 bin dolar seviyesini geçti.
Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 149 oranında değer kazanırken, son üç ayda yüzde 81'lik bir artış gösterdi. Aralık ayının başından itibaren ise yüzde 7,25'lik bir yükseliş yaşadı.
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