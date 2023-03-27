OKX, Türk lirası ile kripto işlemlerine başladı

Kripto para borsalarından OKX, Türk lirası (TRY) ile para yatırma ve çekme işlemlerini başlattığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte OKX, hızla büyüyen Türkiye pazarına yönelik odağını derinleştirirken, dünyanın her yerinden Türk lirası ile kripto para alım satımı yapmak isteyen kullanıcılar için imkânlarını büyük ölçüde genişletti.

Global kripto para borsası OKX doğrudan Türk lirası yatırmayı ve çekmeyi daha kolay bir hale getirerek Türk kullanıcılar için alım satım deneyimini de kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca borsanın yaptığı açıklamaya göre hem yatırma hem de çekme işlemleri Android, IOS ve web üzerinden yapılabiliyor.

OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique, “Hedefimiz Türkiye'nin lider kripto platformu olmak. Bu süreç toplumun ihtiyaçlarını dinlemek ve pazara yatırım yapmakla başlıyor. Türk toplumuna bizimle birlikte daha nitelikli trading deneyimine ulaşabilecekleri ve geleceği hayal edebilecekleri bir platform sunmak istiyoruz. Belki de bizim ve diğer kripto şirketlerinin de destekleriyle Türkiye’nin bundan sonraki süreçte önemli gelişmelere ev sahipliği yaptığını göreceğiz” dedi.

Türk insanı yeniliğe atılmaktan korkmuyor

Türkiye’deki kripto yatırımcılarının genel durumuna da değinen Haider Rafique “Türkiye'deki insanlar kriptoyu erken benimsedi. Bu bölgede 2017'nin ilk döneminden itibaren büyük bir kripto trader ve yatırımcı yoğunluğu olduğunu gözlemledik. Şimdi de Türkiye'de Web3 girişimciliğine yönelik bir enerji oluştuğunu görüyoruz. Türk insanı yeniliğe atılmaktan korkmuyor. Sonuç olarak, bu pazarın günlük hayatımızda blockchain tabanlı araçları benimseme şeklimize öncülük etmesini bekliyoruz” diye ekledi.

OKX’in Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan OKX Global Kurumsal Genel Müdürü Lennix Lai “Türkiye, dünya çapında en hızlı büyüyen pazarlardan biri oldu ve geçen yıl boyunca kullanıcı büyümesi güçlü seviyelerde kaldı. OKX olarak, Türk kullanıcılar için alım satımı daha kolay ve erişilebilir hale getirmek adına Türkiye'deki varlığımıza ve ürün inovasyonumuza önemli ölçüde yatırım yapıyoruz.” dedi.