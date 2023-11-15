TRON ve Pundi X’ten kripto para alanında işbirliği

Blokzinciri alanında dünya çapında tanınan TRON, blokzinciri tabanlı satış noktası (POS) çözümleri sunan Pundi X ile işbirliğine gitti. Kripto ödemelerin geleceğine yönelik önemli bir adım olan bu işbirliğinin merkezinde, Pundi X'in yenilikçi XPOS platformunun TronLink cüzdanı aracılığıyla TRON ağıyla entegrasyonu yer alıyor. Bu entegrasyon ile TRON kullanıcılarının dijital varlıklarını sorunsuz bir şekilde işlemelerine ve denetlemelerine olanak tanınarak kripto para işlemlerinin pratikliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Ağını TronLink cüzdanı aracılığıyla XPOS cihazının yetenekleriyle uyumlu hale getiren TRON, gündelik perakende işlemlerde kripto para biriminin yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguluyor. XPOS cihazı, artık yerel hizmet tokeni TRX'in yanı sıra TRC-20 token yelpazesi de dahil olmak üzere, TRON'un geniş ekosistemini destekleyecek. TRON ve Pundi X işbirliği, desteklenen noktalarda, geleneksel ticaretle dijital para birimi arasındaki boşluğu doldurarak hem üye işyerleri hem de tüketiciler için kesintisiz bir işlem deneyimi sağlamayı vaat ediyor.

“Kripto kullanımının pratikliğini ve esnekliğini artıracak”

Pundi X CEO'su ve Kurucu Ortaklarından Zac Cheah, "TRON ile entegre olmak, kripto işlemlerini daha basitleştirilmiş ve kullanıcı odaklı hale getirme yolunda atılmış dev bir adım. XPOS'un bu çeyrekte TRON ağında USDT işlemlerinde %47'lik bir artış kaydetmesi, işbirliğimizin blokzinciri teknolojisini kripto işlemleri için yaygınlaştırma vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösteriyor." dedi.

TRON DAO Ekosistem Lideri Dave Uhryniak ise, şunları kaydetti: "Pundi X ile işbirliğimiz, kripto kullanımının pratikliğini ve esnekliğini artırma konusunda önemli bir adım. TRON ağını, TronLink cüzdanı aracılığıyla XPOS cihazının yetenekleriyle entegre etmek, dijital ödeme endüstrisini destekleme ortak vizyonumuzu güçlendiriyor.”

Entegrasyonun öne çıkan özellikleri

Blokzinciri teknolojisinin finansal sistemlerde yenilik ve kolaylık çağını müjdeleyen dönüştürücü gücünün bir kanıtı olan Pundi X ve TRON arasındaki güç birliği, tüketicilerin fiziksel ortamlarda kripto para birimleriyle etkileşimini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Pundi XPOS cihazlarındaki ve diğer Pundi ürünlerindeki TRON ağ tokenlarının coğrafi olarak kısıtlandığı ve ABD'li kişilerin alış-satışlarına açık olmadığını hatırlatılırken, entegrasyonun öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

- Basitleştirilmiş işlemler: Kullanıcılar, TronLink cüzdanları aracılığıyla artık XPOS cihazını kullanarak kripto işlemlerini gerçekleştirebiliyor, bu da çok çeşitli fiziksel perakende ortamlarında işlemleri kolaylaştırıyor.

- Güvenlik taahhüdü: Pundi X'in yenilikçi teknolojisi ile TRON ağının sağlam güvenliği, işlemlerin üst düzey güvenlikle gerçekleştirilmesini sağlıyor.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.