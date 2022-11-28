Yatırım gurusu Mobius'tan Bitcoin tahmini

Mobius Capital Partners’ın kurucularından Mark Mobius, 'çok riskli olması nedeniyle' ne kendi parası ne de müşterilerinin parası ile dijital varlıklara yatırım yapmayacağını söyledi.

Bloomberg'e Singapur’da bir röportaj veren Mobius, Bitcoin için sonraki hedefinin 10 bin dolar olduğunu söyledi.



Mobius, "Yatırımcıların kriptoya olan inançları nedeniyle, kripto var olmaya devam edecek. FTX’in iflasına rağmen Bitcoin’in fiyatının bu seviyede kalabilmesi hayrete düşürücü" dedi.

Diğer yandan Deribit platformunun verilerine göre, kullanım fiyatı 10 bin dolar olan aralık sonu vadeli satım opsiyonlarının sayısı artış gösterdi. Bu durum, türev yatırımcılarının bu seviyenin test edileceğini tahmin ettiği anlamına geliyor.

Kripto piyasasında, FTX ve Alameda Research'ün yaşadığı iflas dalgasının yayılmasından endişe ediliyor.