ING Yatırım Araştırma ve Strateji Müdürü Pınar Uslu yazdı...

Küresel tarafta yeni haftaya arka arkaya siyaset haberleriyle başladık. Japonya’da iktidar partisi LDP’nin liderliğine, Takaichi seçildi. Başbakan olması beklenen Takaichi’nin seçilmesi, mali teşvik beklentilerini artırırken, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz oranını Ekim toplantısında yükseltebileceğine dair beklentiler geriledi. Swap piyasaları geçen hafta Ekim’de faiz indirimi yapılacağına yaklaşık %60 olasılık tanırken, seçim sonrasında ise bu olasılık %25’in altına geriledi. Buna bağlı olarak JPY değer kaybederken, Nikkei endeksi yükseldi ve tahvil getiri eğrisi dikleşti.

Fransa’da son iki yıl içindeki beşinci başbakan olan Lecornu’nun kabineyi açıkladıktan sadece saatler sonrasında sürpriz şekilde istifa etmesi, yatırımcıların bir kez daha ülkedeki siyasi ve mali gelişmelere odaklanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Macron, Lecornu’dan 8 Ekim sabahına kadar olan süreyi siyasi istikrarı yeniden sağlamak için nihai bir müzakere süreci olarak geçirmesini istedi. Eğer Lecornu başarısız olursa, yeni bir başbakanın atanması ya da erken seçim kararı alınması gerekecek. Fransa’daki siyasi durum EUR üzerinde şimdilik geçici olarak değer kaybına yol açmış durumda. Japonya’daki ve Fransa’daki siyasi risklerin yanı sıra ABD’de federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzama riski, küresel tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. 3 Ekim’de 81 baz puanda olan Fransa’nın ve Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 7 Ekim’de 86.5 baz puana yükseldi. Farkın 90 baz puanın üzerine çıkması halinde EUR üzerindeki baskının artabileceği dikkate alınmalı.

Pazar günkü toplantısında OPEC+ üyeleri, beklenildiği üzere Kasım’da petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. İsrail ve Hamas heyetleri ise 6 Ekim’de müzakerelere başladı.

ABD’de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, AMD ve OpenAI arasındaki milyarlarca dolarlık anlaşma haberinin de etkisiyle 6 Ekim’de yeni rekor seviyelerinden kapandı. Anlaşma OpenAI’a, AMD’nin %10’una kadar hissesini satın alma hakkı veriyor.

Fed’den faiz indirimlerinin geleceği beklentisine ek olarak ABD’de federal hükümetin kapanması, Fransa’daki ve Japonya’daki ekonomik / siyasi belirsizlikler nedeniyle altının ons fiyatı 7 Ekim sabahı US$ 3,977 ile yeni zirvesini gördü.

Geçen hafta ABD’de federal hükümetin kapanmasının ardından başta istihdam verileri olmak üzere bir dizi veri yayımlanamadı. Her ne kadar bu hafta ABD’de veri gündemi nispeten sakin olup, dolayısıyla açıklanamayacak veri az olsa da, hükümetin ne kadar süre kapalı kalacağı belli olmadığından, bu dönemde özel sektörün açıklayacağı verilere sıkışıp kalınacağı söylenebilir. Bütçe konusunda yetkililer birkaç gün içinde bir anlaşmaya vardı diyelim. Yine de çalışanların işlerine geri dönmesi, verilerin yayımlanmaya tekrar başlaması belli bir zaman alacaktır. Bu hafta ABD’de açıklanması gecikecek veriler arasında öne çıkanlar dış ticaret dengesi, işsizlik başvuruları ve stok verileri olacak.

ABD Hazinesi, bugün düzenleyeceği üç yıllık tahvil ihalesiyle 58 milyar dolarlık; Çarşamba günkü 10 yıllık tahvil ihalesiyle 39 milyar dolarlık ve Perşembe günkü 30 yıllık ihaleyle de 22 milyar dolarlık borçlanma yapmayı planlıyor. Hükümetin kapanması sonrasında ilk defa düzenlenecek ihalelere gelecek talep takip edilecek. ABD’de Çarşamba günü FOMC’nin 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği toplantıya ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Hafta boyunca Fed (Başkan Powell’ın konuşması Perşembe günü), ECB ve BoE yetkilileri konuşacak.

Yurt içinde ise Eylül’de TÜFE artışının aylık bazda %3.23 ile %2.6 olan ortalama beklentinin üzerinde gelmesi, piyasada yıl sonu TÜFE beklentisinin yukarı yönde revize edilmesine ve TCMB’nin yılın kalan iki toplantısında yapacağı düşünülen faiz indirim miktarının azaltılmasına neden oldu. 7 Ekim’de TCMB Başkanı Karahan’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştireceği sunumda, enflasyona ve para politikasına yönelik değerlendirmeleri takip edilecek.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”