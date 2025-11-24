ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Fed üyelerinin Aralık toplantısında alınacak karar konusunda farklı görüşlere sahip olması, geçen hafta bir ara swap piyasalarının faiz indirimine verdiği olasılığı %30’un altına indirmişti. Cuma günü New York Fed Başkanı Williams’ın kısa vadede bir faiz indiriminin daha gerekebileceğini söylemesi ise, swap piyasalarında Aralık ayı için faiz indirimi olasılığını %69’un üzerine taşıdı.

Nvidia’nın geçen hafta ortasında açıkladığı güçlü bilanço ve beklentiler açıklaması olumlu bulunsa da, teknoloji/yapay zeka tarafındaki endişelerin kalıcı olarak azalmasını sağlayamadı. Ancak Fed’den Williams’ın açıklamalarının faiz indirimi beklentilerinin yeniden destek bulmasını sağlamasının etkisiyle Cuma günü ABD borsaları yükselirken, haftalık bazdaki düşüş bir miktar azaldı.

Perşembe günü Şükran Günü olması nedeniyle ABD’de veriler haftanın ilk üç günü açıklanacak. Salı günkü ertelenen Eylül ayı perakende satışları verisi, 28 Kasım Cuma günü başlayacak Kara Cuma (Black Friday) alışveriş dönemi öncesinde tüketici harcamalarına dair bir sinyal verebilir. Salı günü ayrıca, Eylül ayı ÜFE, Conference Board tüketici güveni ve bekleyen konut satışları verileri de açıklanacak. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri, Kasım ayı MNI Chicago PMI verileri Çarşamba günü yayımlanacak. Aynı gün yayımlanacak Fed’in Bej Kitabı, ABD ekonomisinin durumuna yönelik işaretler verebilir. Özetleyecek olursak; ABD gündeminde bu hafta perakende satışlar, ÜFE ve Fed Bej Kitap öne çıkıyor.

EURUSD paritesinde 1.1500-1.1469 aralığı şimdilik destek olmayı sürdürüyor. 1.1600-1.1640 aralığı da ilk önemli direnç olarak söylenebilir.

Piyasalar, Ukrayna-Rusya barışına yönelik haber akışını yakından takip ediyor. Barış anlaşmasının imzalanması durumunda Rusya’ya yaptırımların kalkması ve halihazırda fazla olan piyasadaki arzın daha da artacağı düşüncesiyle Cuma günü Brent petrol fiyatı US$ 62 seviyesinin altına inerek 22 Ekim’den beri en düşük seviyesini gördü. Enerji fiyatlarında geçen hafta başlayan düşüş, CHF karşısında EUR’nun değer kazanmasında da etkiliydi.

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu başlığı da Çin-Japonya arasındaki gerginlik. Tarafların henüz bir uzlaşıya varmadığı görülüyor. Japonya’da bugün İşçi Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı. Geçen hafta JPY değer kaybetmiş, USDJPY paritesi 157.9 seviyesini test ederek, Ocak ortasından beri en yüksek seviyesini görmüştü. Japonya Maliye Bakanı Katayama’nın aşırı dalgalı ve spekülatif hareketlerle başa çıkmak için müdahalede bulunulabileceğini söylemesinin ardından JPY kısa süreliğine toparlanma kaydetmişti. Bu hafta USDJPY paritesi 159-160 seviyesine yükselecek olursa, BoJ’dan müdahale hamlesi gelebilir. Üstelik tatiller nedeniyle kısa olan bu hafta likiditenin nispeten azalacağı da göz önünde bulundurulursa, BoJ’un olası müdahalesinden daha fazla fayda sağlaması mümkün görünüyor.

Bir süredir GBP ve İngiltere tahvil faizleri üzerinde baskı yaratan 26 Kasım’daki bütçe açıklaması önemli olacak. İngiltere’de bütçe açığının ne kadarının vergi artışlarıyla karşılanmasının planlandığına odaklanılacak. Zira bu durum hem İngiliz Hazinesi’nin tahvil aracılığıyla ne kadar borçlanması gerektiğini anlamamızı sağlarken, hem de İngiltere Merkez Bankası’nın gelecek dönemdeki olası faiz indirim miktarını etkileme potansiyeli taşıyacak.

Bilançolar tarafında ise Çinli Alibaba’nın Salı günkü açıklamaları öne çıkacak.

Altın yatırımcıları, Fed’in faiz indirimi olasılığını, jeopolitik haber akışını, Dolar’ın gücünü nispeten korumasını değerlendirirken, ons altın fiyatında son günlerde yatay bir seyir gözleniyor. Bu yazının yazıldığı sırada US$ 4,070 seviyesine yakın olan ons altında, US$ 4,000-3,989 destek aralığı, US$ 4,133-4,161 direnç aralığı olarak söylenebilir.

Yurt içinde TCMB yarın Kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini; TÜİK Perşembe günü Ekim ayı dış ticaret dengesini ve Kasım ayı ekonomik güven endeksini; Cuma günü de Ekim ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak. Cuma günü TCMB, yılın ikinci ve son Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayacak. Bu hafta Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), Türkiye’ye değerlendirme ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.

