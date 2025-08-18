ING Yatırım'dan yeni müşterilerine 0 komisyon ve Turuncu Hesap’ta 3 ay Hoş Geldin Faizi

ING Yatırım hesabı bulunmayan banka müşterileri, ağustos ayında yeni hesap açmaları halinde Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında hisse senedi işlemlerinde 0 komisyon ayrıcalığından yararlanabiliyor. Yatırım hesabına en az 50.000 TL bakiye girişi yapılması ve 250.000 TL tutarında hisse senedi işlemi gerçekleştirilmesi durumunda ise Turuncu Hesap’ta 3 ay Hoş Geldin Faizi avantajı sağlanıyor. Ağustos ayındaki yatırım hesabı açılışlarını kapsayan bu fırsat, yatırım dünyasına avantajlı bir başlangıç yapma olanağı sunuyor.

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING Türkiye, yatırım alanında yenilikçi adımlar atarak müşterilerine finansal geleceklerini güçlendirecek fırsatlar sunan ING Yatırım ile ortak bir kampanya başlattı. ING Yatırım hesabı bulunmayan banka müşterileri, ağustos ayında yeni hesap açmaları halinde Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında hisse senedi işlemlerinde 0 komisyon ayrıcalığından yararlanabiliyor. Yatırım hesabına en az 50.000 TL bakiye girişi yapılması ve 250.000 TL tutarında hisse senedi işlemi gerçekleştirilmesi durumunda ise Turuncu Hesap’ta 3 ay Hoş Geldin Faizi avantajı sağlanıyor. Sadece ağustos ayındaki yatırım hesabı açılışlarını kapsayan bu fırsat, yatırım dünyasına avantajlı bir başlangıç yapma olanağı sunuyor. Böylece ING müşterileri Turuncu Hesap ile günlük faizle birikim yapmaya devam ederken, ING’nin yatırım dünyasına da adım atmış oluyor.

Kampanya, Nisan ayından bu yana yatırım hesabında işlem yapmayanları da kapsıyor. 2020-2025 yılları arasında hesap açmış ve Nisan 2025’ten bugüne hiç işlem yapmamış ING Yatırım müşterileri kampanya koşullarını sağlamaları halinde 3 ay Hoş Geldin Faizi’nden yararlanabiliyor. ING Yatırım hesabına ağustos ayı içinde minimum 50.000 TL bakiye girişi yapan ve 250.000 TL tutarında hisse senedi işlemi gerçekleştirenler de Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Hoş Geldin faizi avantajından yararlanabilir.

Murat Yılmaz: Bu kampanya ile yatırım yapmayı herkes için daha kolay, zahmetsiz ve avantajlı hale getiriyoruz.

ING Yatırım Genel Müdürü Murat Yılmaz, kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yatırım dünyasına adım atmak isteyen müşterilerimize, ilk günden itibaren kazançlarını artırabilecekleri fırsatlar sağlıyoruz. Hisse senedi işlemlerinde 0 komisyon ayrıcalığı ve Hoş Geldin Faizi avantajı, yatırım deneyimini daha cazip ve erişilebilir kılarken, aynı zamanda finansal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırıyor. ING olarak, yatırım alanında da bankacılıkta olduğu gibi müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu kampanya ile yatırım yapmayı herkes için daha kolay, zahmetsiz ve avantajlı hale getiriyoruz.”