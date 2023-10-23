Agra Fintech, 18 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Agra Fintech, yatırımcısının Vakıf Katılım olduğu Re-Pie Katılım Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 18 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Mali verilerin hızlı, kolay ve etkin bir şekilde analiz edilmesini sağlayarak kredi tahsis, pazarlama, risk ve analitik gibi departmanlara bilgi akışı sağlayan çözümü CreditBarometer ve şirketlerin finansal ihtiyaçlarını tek bir noktadan çözmesini sağlayan FinBind adlı ürünleriyle hizmet veren Agra Fintech, yatırımla yeni ürünler geliştirme ve globalleşme konularındaki iddialı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Yeni yatırım büyümesine hız katacak

Vakıf Katılım Genel Müdür Vekili Ahmet Ocak, yatırıma ilişkin şunları söyledi: “Agra Fintech, finansal kuruluşların mali veriler üzerinden yaptıkları her türlü analiz için çözüm sunan bir fintek şirketidir. Agra Fintech, yenilikçi ürünleri ile yüksek katma değerli birçok çözümü bankaların tahsis ve pazarlama departmanlarının kullanımına sunmaktadır. Bununla birlikte iş dünyasının doğru zamanda veriye dayalı doğru finansal ürünlere hızlıca ulaşmasını sağlayacak ekosistemin de temellerini atmaktadır. Vakıf Katılım olarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yapılacak yatırım ile hedefini yurt içinde pazar liderliğini pekiştirmek ve yurt dışında büyümek olarak belirleyen Agra Fintech’in hızına hız katacağını düşünüyoruz.” dedi.

Agra Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman ise, “2024 yılında finansal kurumlarda canlıya alacağımız projelerimizle birlikte Türkiye’de verilen her 2 krediden birinin analiz edilmesinde payımız olacak. Mevcut ürünlerimizle klasik yöntemlerin daha önce yapamadığı analizleri saniyeler içerisinde tamamlayabiliyoruz. Vakıf Katılım’ın yatırımcısı olduğu Re-Pie Katılım Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan aldığımız yatırımla mali veri analiz sistemimizi derin gömülü finans platformuna çevirerek yapacağımız iş birlikleriyle KOBİ’lerin kullanımına sunacağız.” diye konuştu.

“Daha izyoner bir şekilde yol almayı hedefliyoruz”

Agra Fintech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli da şunları kaydetti: “Aldığımız yatırım, şirketimizin inovasyon ve teknolojik gelişme odaklı vizyonunu ve finansal teknoloji alanında devrim niteliğindeki yenilikler üretme konusundaki kararlılığını ve öncü rolünü daha da pekiştirmek adına önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bu hamle, şirketimizin küresel pazarda etkinliğini artırma ve finansal teknoloji dünyasında geleceğin standartlarını belirleme vizyonunu destekliyor. Agra Fintech'i sektördeki dönüştürücü gücüyle öne çıkan bir lider konumuna taşıyarak, finansal teknoloji dünyasında daha vizyoner bir şekilde yol almayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar iç kaynaklarımızla yatırım almadan büyümüştük, bundan sonrada globalleşme hedeflerimize destek verecek yatırımcıları hedeflerimize ortak etmeye çalışacağız.”