BTM, girişimcilik sahnesinde zirvede

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimcilik sahnesinde basamakları hızla tırmanıyor. Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olan BTM’de girişimciler bir yandan kendi hikayelerini yazarken bir yandan da Türkiye’nin girişimcilik hikayesine katkıda bulunuyorlar.

En iyi hikaye yazan BTM girişimleri ise yılda iki kez Sahne XL etkinliği ile yatırımcıların karşısına çıkarak projelerini tanıtma olanağı buluyor. Bu yılın ilk Sahne XL etkinliği BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde yapıldı. BTM kurulduğundan beri 17’nci kez düzenlenen etkinlik toplumda fark yaratmak isteyen girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlıyor. Yatırımcılara da yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL etkinliğinde, Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yaptı. Girişimcilerin önemli bir bölümünün yapay zeka destekli projeler geliştirmesi dikkat çekti.

Momentum teması

Momentum temasıyla düzenlenen Sahne XL etkinliğinin açış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Sözlerine “Heyecanlanıyoruz, çünkü İstanbul’da bir girişim rüzgarı estirmek için büyük yatırım yaptığımız BTM’nin meyvelerini topluyoruz” diye başlayan Avdagiç, “Hemen itiraf edeyim ki, artık gelenekselleşen Sahne XL etkinliğimiz hem bir girişim dostu, hem bir iş dünyası mensubu, hem de İTO ve BTM Başkanı olarak beni en çok heyecanlandıran etkinliğimiz. Girişimci gençlerimizin ülkemizin ufkunu daha da genişleteceklerine dair ümidim gerçeğe dönüşüyor. O yüzden bu salonu dolduran girişimcilere ve sizlere diyorum ki: İyi ki varsınız. İyi ki bugün varlığınızla Sahne XL etkinliğimize güç veriyor, anlam katıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Sahne XL gelecek için dönüm noktası

Avdagiç, “Sahne XL, yenilikçi ve teknolojik fikirlerin doğru stratejilerle birleştiğinde nasıl büyük bir ticari potansiyele dönüştüğünü gördüğümüz ve gösterdiğimiz bir platform oluyor. Artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Sahne XL etkinliği, geleceğin iş dünyasını şekillendirecek vizyonerler, yenilikçiler ve liderler için de önemli bir dönüm noktasıdır.” dedi.

“Bir evladım gibi alıp büyüttüğüm BTM’nin 7’nci yılını kutladık. Benim de görevimde 7’nci yılım” diyen Avdagiç sözlerini şöyle tamamladı: “Bu 7 yıllık çabamız sonucunda BTM hayal edilemeyecek bir yere geldi. BTM, 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek oldu. Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM’yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir. Bu arada, arkadaşlarım bana güzel bir haber verdi: BTM, Global Startup Ödülleri’nde ‘En İyi Kuluçka Merkezi’ kategorisinde finale kaldı. Ardından da şu an halk oylaması sürecinin başladığını ve 8 Temmuz’a kadar devam ettiğini belirttiler. İnanıyorum ki, BTM bu yarışmada da hak ettiği ödülü alacak. Sizlerin destek ve oylarınız da bu ödüle ayrı bir anlam katacak.”

Hedef dünya birinciliği

Etkinliğin açış konuşmasını yapan diğer isim BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı oldu. Sözlerine “Bugün burada bulunan girişimcilerimizin ortak bir özelliği var: Hayal kurmak ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürme arzusu! İşte bugün bu cesur adımları atan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan 18 girişimcimizi dinleyeceğiz. Şimdiden her birini yürekten kutluyorum” diye başlayan Elbaşı, “BTM olarak 7 yıldır yenilikçi fikirlerle geleceği şekillendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte birçok hayalimizi gerçekleştirdik ve çok güzel başarılar elde ettik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçildik. Bu sene de inşallah hedefimiz Dünya Birinciliği” ifadelerini kullandı.

BTM olarak Global Startup Awards isimli organizasyonda “En İyi Kuluçka Merkezi” kategorisinde finalist olduklarını da belirten Elbaşı, 8 Temmuz’a kadar devam edecek halk oylaması sürecinde herkesi BTM’ye oy vermeye davet etti.

18 girişimci ‘sahne’ aldı

Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren ve aynı zamanda YouTube’dan da canlı olarak yayınlanan etkinlikte iki ayrı söyleşi bölümü de yer aldı. Erken Aşama Girişimler İçin ‘DOs & DON’Ts’ isimli ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan konuşma yaparken, AI – Ups & Downs isimli ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor & Fundraiser’dan Melih Herman Simon katıldı.