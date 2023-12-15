BTM, yeni girişimcilerini bekliyor: Başvurular başladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 6 yıl önce girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan ve günümüzde dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer alan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yeni yılın ilk dönemi için başvuru almaya başladı.

Tüm dikeylerdeki girişimlere açık olan ve girişimlerin seviyelerine göre içerikleri farklılaştırılan Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarına BTM’nin web sitesi www.btm.istanbul adresinden 21 Ocak 2024 Pazar gününe kadar yapılabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeyi sürdürecek.

BTM’nin programlarına dahil olan girişimciler dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan ve ölçek olarak emsalsiz bir girişimcilik merkezinin ayrıcalıklarından yararlanabilecek. Programlar kapsamında; eğitim ve seminerler, mentör desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan etkinliklerde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma imkanı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sunuluyor.

En iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer aldı

Türkiye genelinde 81 meslek komitesi ile 700 binden fazla üyesi olan İTO iştiraki olması sebebiyle organik bir yatırım ağına sahip olan BTM’de girişimciler İTO’nun 81 meslek komitesinden girişimleri ile ilgili olan komitelere giderek sunum yapma hakkına erişebiliyor. İstanbul’un merkezinde, Fulya’da konumlanan BTM Yerleşkesi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş’a 5 dakikalık mesafede bulunuyor ve girişimcilere servis olanağı da sunuyor.

Girişimcilik ekosisteminde yarattığı değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar’ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste bu yıl dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer aldı. UBI Global, 90 ülkeden 2 bine yakın startup merkezinin verileri ile oluşturulan endekse göre bu sıralamayı belirliyor. BTM dünyadaki birçok kuluçka merkezinin ulaşmak istediği nihai noktaya 6 yıl gibi kısa bir sürede erişmeyi başardı.