Denebunu’ya Seri A öncesi turda 1,8 milyon dolar yatırım

Markalara uçtan uca pazarlama, yazılım çözümleri ve pazar araştırması hizmetleri sunan Denebunu, İngiltere’de hayata geçirdiği Samplico ve yeni çıkan SaaS pazar araştırması platformu Sorbunu ürünü için yatırım aldı.

2016 yılında Duygu Özgün ve Barış Yeşilçiçek tarafından kurulan Denebunu, bugün 4 milyona yakın kullanıcı tabanının 500 milyondan fazla veri noktası sayesinde partnerlik yaptığı binden fazla markayı ileri seviye segmentasyon teknikleri ile erişilmesi çok zor hedef kitlelere ulaştırıyor ve markaların kullanıcıların oluşturduğu içerikten faydalanmalarına olanak sağlıyor.

Toplanan yatırım ile Denebunu İngiltere iştiraki Samplico’nun büyütülmesi ve Türkiye’de Mart 2023 itibarıyla hizmete sunulan yeni nesil hiper hızlı pazar araştırma platformu Sorbunu’nun desteklenmesi ve global açılımı hedefleniyor.

Türkiye’de yakaladıkları başarıyı, son yatırım turunda yurt dışına da taşıdıklarını belirten Denebunu Kurucu Ortağı ve CEO’su Duygu Özgün, “Bu turdan elde edilen yatırımı, İngiltere iştirakimiz Samplico ve geçtiğimiz sene faaliyete geçirdiğimiz SaaS Pazar araştırma platformu Sorbunu’nun hem Türkiye hem İngiltere pazarında büyümesi için kullanmayı hedefliyoruz. Amacımız; hacmi fark etmeksizin büyük küçük tüm firmaları erişmesi zor hedef kitleler ile en hızlı şekilde bir araya getiren, tüketicinin sesini olabildiğince yere ulaştıran, ‘Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik’ (UGC) denilince akla gelen tek platform olmak.” şeklinde konuştu.

“Denebunu’nun global pazara açılış yolculuğunda yanındayız”

Eksim Ventures’un Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak ise şunları kaydetti: “Eksim Ventures olarak, ürün veya süreçlerinde teknoloji kullanımı ve geliştirme konusunda heyecanlı şirketlere destek sunma vizyonuyla hareket ediyoruz. Tüketicilerin yeni ürünler keşfettiği, satın alım aşamasından önce deneyimlediği ve bu deneyimlerini paydaşlara aktarabildiği öncü bir platform olan Denebunu, vizyonumuz doğrultusunda ve yatırım tezimizle örtüşen girişimlerden biri oldu. Yatırım turuna iştirak eden değerli katılımcılarla yaptığımız bu yatırım ile bu değerli markanın global pazarlara açılma hedefini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağız."