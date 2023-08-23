EVbee, 26 milyon TL taleple yeni yatırım turunda

Elektrikli araç mobil şarj istasyonu EVbee, ilk filosunu kurma hedefiyle fonbulucu platformunda ikinci kez yatırım turuna çıktı. Elektrikli araç kullanıcılarının menzil ve şarj problemlerini inovatif yollarla gidermek üzere mobil ve hızlı şarj istasyonlardan oluşan yüksek verimli sistemler geliştiren EVbee, 22 Eylül 2023’e kadar devam edecek yatırım turunda şirket paylarının yüzde 15’inin yatırımcılara arzıyla 26 milyon TL fona ulaşmayı hedefliyor.

Bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirilecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamada verilen bilgiye göre, yeni yatırım turunda arz edilen paylar girişimcilerin paylarından azaltılacak olup ilk kitle fonlaması kampanyasında yatırım yapan yatırımcıların en az bin TL ile ikinci yatırım turuna katılmaları durumunda olası sermaye artırımından kaynaklı olarak pay oranlarında herhangi bir azalma olmayacak. EVbee, bu yatırım turunun başarılı olması halinde elde edeceği en az 26 milyon TL fonun sermayeye ilavesiyle ilk yatırım turuna katılan yatırımcıların yaklaşık yüzde 329 ila yüzde 406 oranında bedelsiz pay elde etmesini sağlayacak. Ön yatırım talebi oluşturarak yatırım turunda en az bildirdiği ön talep tutarı kadar yatırımı kampanyanın ilk beş iş günü içerisinde yapan yatırımcılara ayrıca yüzde 10 ilave bedelsiz pay verilecek. fonbulucu LIC (Lead Investor Club) üyeliği için ön başvurusunu tamamlayan ve bu kampanyada en az 50 bin TL ve üzeri yatırım yapan yatırımcılar ise tüm kampanyalara ek yüzde 2 fazladan pay sahibi olacak.

EVbee mobil şarj aracı depremde kullanıma sunulmuştu

Mayıs 2022’de fonbulucu’daki birinci turda 2 bin 440 yatırımcıdan 7,9 milyon TL fon toplayarak sektöre hızlı bir giriş yapan EVbee, Ar-Ge ve üretim odaklı bir enerji ve mühendislik firması olarak Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne kabul edilip Teknopark teşviklerinden faydalanmış, proje bütçesindeki alımlarını tamamlamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurusuyla “Yatırım Teşvik Belgesi” almaya da hak kazanan girişim şirketine, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile imzalanan protokol ile araç dolumunun sağlanacağı ve temiz enerji üretimi için Çatı GES sistemlerinin kurulacağı 370 metrekarelik alan tahsis edilmişti. Girişim, 50 kW kurulu güce sahip GES, 75 kWh batarya grubu ve sabit noktada şarj istasyonu imalatını da tamamlayarak sistemin tüm demosunu oluşturmuştu. Ayrıca Türkiye’de yaşanan depremde EVbee mobil şarj aracı, bölgedeki jandarma, polis ve AFAD ile koordineli çalışıp vatandaşlara 220V AC çıkış sağlayarak büyük katkılarda bulunmuştu.

35 milyon TL’den fazla ön talep aldı

İkinci yatırım turu öncesi açıklamalarda bulunan EVbee Kurucu Ortağı Ahmet Ozan Çelik, “İkinci yatırım turumuz henüz başlamadan ön talep toplama sürecinde 4 bin 616 yatırımcıdan toplam 35 milyon TL’den fazla ön talep almış, bu turda da başaracağının sinyalini vermiştir. Kitle fonlamanın öncüsü olan fonbulucu ve içerisindeki binlerce değerli yatırımcı ile güçlenen ekibimizi daha da büyütmek, EVbee’nin ilk filosunu kurmak, kurumsal paydaşlarla anlaşmalar imzalamak ve franchise yatırımcılarını sistemimize dahil ederek ülkemizde yaygınlaşmanın hedefi ve arzusu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.