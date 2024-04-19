Gelecek Etki Fonu’ndan ilk yurt dışı yatırımı

Endüstriyel IoT için uçtan uca Edge AI platformu OctaiPipe, Seri A öncesi yatırım turunda toplamda üç milyon sterlin yatırım ve 500 bin sterlin hibe aldı.

Londra merkezli SuperSeed tarafından organize edilen tura Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Yönetimi ortaklığıyla yönetilen Gelecek Etki Fonu, Atlas Ventures, Forward Partners, D2, Martlet Capital ve Deeptech Labs de katıldı.

OctaiPipe platformu, kullanıcıların yapay zekayı uçta hızlı şekilde dağıtmasına ve otomatikleştirmesine, akıllı IoT cihazlarından oluşan ölçeklenebilir ağlar boyunca dağıtılmış makine öğrenimini düzenleyip yönetmesine olanak tanıyor.

OctaiPipe'ın geliştirdiği Birleşik Öğrenme Platformu ile IoT cihazlarındaki veriler, yapay zeka modelini uçta yerel olarak eğitmek, performansı ve sistem dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak, veri güvenliğini artırmak ve bulut veri maliyetlerini radikal şekilde azaltmak için kullanılarak ölçeklenebilir çözümler sunuyor.

“Sektör ayırt etmeksizin yatırım yapıyoruz”

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vestel Ventures Genel Müdürü Öner Tekin, girişimcilik ekosistemlerini desteklemek ve yeni iş alanlarını Vestel'in bünyesine kazandırmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizdi.

Tekin, şu açıklamalarda bulundu: "Bu kapsamda OctaiPipe'a yaptığımız yatırım, 'Gelecek Etki Fonu'nun beşinci, aynı zamanda da ilk yurtdışı yatırımımız. Gelecek Etki Fonu aracılığıyla, teknolojik yönü güçlü olan ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna inandığımız girişimlere, sektör ayırt etmeksizin yatırım yapıyoruz. OctaiPipe, yapay zekanın endüstriyel anlamda ölçeklenebilir hale gelmesini sağlayan 'Federated Learning' teknolojisi geliştiren bir girişim. Bu açıdan OctaiPipe'ın yakın gelecekte Vestel ile ortak çalışmalar gerçekleştirmesini de planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde startup yatırımlarını, uluslararası iş birliklerini ve büyüme alanlarımıza yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz."